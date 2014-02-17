کسب مقام نخست تیم والیبال بانوان شورای شهربناب در رقابتهای منطقه ای

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت رقابتهای گروه سوم در سری رقابتهای لیگ منطقه ای والیبال بانوان قهرمانی آذربایجان شرقی به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر به میزبانی شهرستان بناب برگزار شد که در نهایت تیم شورای شهر بناب و باریل تبریز به دور نهایی صعود کردند.

در رقابتهای گروه سوم رقابتها تیمهای ملکان، بناب، باریل تبریز، مراغه و میانه باهم بصورت دوره ای رقابت کردند و تیم شورای شهر بناب اول و باریل تبریز عنوان دومی گروه را کسب کردند.

دراین گروه تیم میانه از دور رقابتها حذف شد.

همچنین رقابتهای گروه دوم به میزبانی جلفا از 30 بهمن تا دوم اسفند سال جاری و رقابتهای گروه اول نیز به میزبانی شهرستان اسکو از 8 تا 9 اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.