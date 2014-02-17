فرهنگ زیربنای هر اقدام و فعالیت اقتصادی و صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی زم ظهر دوشنبه در جشن نیلوفران آزاد که از سوی سازمان منطقه آزاد به منظور نکوداشت صاحبان فرهنگ و هنر گیلان برگزار شد با بیان اینکه فرهنگ زیربنای هر اقدام و فعالیت اقتصادی است، اظهار داشت: در عرصه فعالیت های اقتصادی و تجاری، فرهنگ دارای اصالت بوده و صنعت باید بر پایه های فرهنگی قرار گیرد.

وی همچنین نبود خواستگاه های فرهنگ اسلامی و ایرانی در اقدامات اقتصادی اجرا شده را دلیل اصلی وجود برخی مشکلات اقتصادی ارزیابی کرد، اذعان داشت: در ضمیمه سند 20 ساله توسعه کشور تصریح شده که هیچ پروژه اقتصادی نباید بدون مطالعه و پیوست فرهنگی به اجرا درآید.

مشاور عالی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد در امور فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه از این پس ان شا الله همه برنامه ها و اقدامات اقتصادی منطقه آزاد انزلی بر بستر مطالعه فرهنگی اجرا می شود، گفت: این مراسم به مثابه اعلام عهد با صاحبان فرهنگ و هنر گیلان است که با حضور خود در این جشن ثابت کردند مسئله فرهنگ در منطقه آزاد انزلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ابراز امیدواری کرد: تلاش های مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی و معاونت فرهنگی این منطقه موجب ارتقای هرچه بیشتر فرهنگ و هنر در گیلان شود.