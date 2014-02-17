نخبگان فرهنگی هنری گیلان به گسترش فضائل اخلاقی در سطح منطقه کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسرور در جشن نیلوفران آزاد با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی نقطه پایلوت فعالیت های فرهنگی گیلان می شود، افزود: اگر بتوانیم به عنوان نقطه پایلوت فعالیت های فرهنگی استان به ایفای نقش بپردازیم به یقین در فرهنگ و تمدن استان می توانیم اثرگذار باشیم.

وی خواستار حمایت اهالی فرهنگ و هنر استان از منطقه آزاد انزلی در حمایت از برنامه های فرهنگی منطقه شد و اظهارداشت: برگزاری مراسم های قدردانی از نخبگان فرهنگی گیلان به عنوان بخشی از اقدامات این سازمان در آینده ادامه خواهد داشت.

مسرور با اشاره به اهمیت گسترش هنجارهای فرهنگ اسلامی و ایرانی در سطح جامعه ادامه داد: راستگویی، وفای به عهد، امانتداری و احترام به یکدیگر از جمله فضایل اخلاقی هستند که باید در سطح جامعه امروزی نهادینه شوند و ان شاالله با کمک نخبگان استان، برنامه عملیاتی برای اجرا در منطقه آزاد انزلی تدوین می کنیم.

سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه اهالی فرهنگ سرمایه فرهنگی اجتماعی گیلان و گیلانیان هستند، اظهار داشت: من به سرزمین مادری و پدری خویش مدیونم و خدمت خود در منطقه آزاد انزلی را به مثابه دوران سربازی و انجام وظیفه خود قلمداد می کنم.

سید ضیاءالدین شفیعی یادآورشد: امیدوارم جایگاه اهالی و نخبگان فرهنگی گیلان زمین در سالهای آینده بسیار رفیع تر از زمان حاضر باشد.