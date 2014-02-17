دیدگاه ایران در قبال سوریه مخالفی در جهان ندارد/ عربستان عصبی بازی می کند

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر محمد کاظم سجادپور در نشست جایگاه منطقه ای و بین المللی ایرانی پس از گفتگوهای هسته ای ژنو که بعدازظهر امروز در خانه اندیشمندان سیاسی برگزار شد با اشاره به عملکرد سیاست خارجی دولت در عرصه مناسبات چند جانبه گفت: دیپلماسی چند جانبه ابعاد گوناگونی دارد.چنانچه در قبال این سیاست ها مشکلات وچالش هایی که غرب برای ایران ایجاد کرده است.

وی با اشاره به فهم و ادراک دیپلماسی گفت: این دولت ادراک دقیق تری از شرایط بین الملل نسبت به گذشته دارد تا حدی که در تاریخ دیپلماسی ایران کمتر موارد این چنینی وجود داشته است که ادراک همه جانبه ای را به نمایش گذاشته باشد.

سجاد پور افزود: این ادراک مبتنی بر شرایط بین المللی و پدیده ایران پرستی جنبه چند جانبه پیدا کرده از این رو ایران در شرایط قابل توجهی بسر می برد که نیرویی اثرگذار محسوب می شود.

مشاور وزیرامورخارجه ادامه داد: صحبت های وزیرامورخارجه و رئیس جمهور کشورمان اشاره به دوران گذار روابط بین الملل دارد که در شرایط به هم خوردن قطب ها در جهان، ایران حداقل در منطقه می تواند تاثیرگذار باشد؛ جوامع عربی نقش آفرینی و تاثیر خود در منطقه را تا حد زیادی از دست داده اند.

وی گفت: تنها بازیگری که در دنیای عرب خارج از مرزهای خود بازی می کند عربستان است که به تحلیل کارشناسان این بازی عصبی است به طوری که در مسئله حمایت عربستان از تروریست ها در سوریه، آمریکایی ها نیز نسبت به عملکرد عربستان سر و صدایشان بلند شد از سوی دیگر قطر هم به پول و رسانه متوسل است اما اتفاقات اخیر منطقه نشان داد که تنها پول نمی تواند در سیاست منطقه نقش آفرین باشد.

مشاور وزیر امورخارجه گفت: وجود چنین ادراکی همراه با ایجاد این حس در دنیا که نگاه شما نسبت به ما درباره ایران هراسی، اسلام هراسی و شیعه هراسی نادرست است نشان می دهد که ایران به عنوان بازیگر در مهار افراطی گری نقش آفرین است.

وی به اجرای دیپلماسی اشاره کرد و افزود: شاهد فعالیت یک تیم حرفه ای در عرصه دیپلماسی در کشورمان هستیم تیمی که در مواقع مذاکره کردن حداقل نیازی به مترجم ندارد.

وی به پشتوانه عظیم مردمی به عنوان یکی دیگر از موارد مهم در دیپلماسی اجرایی اشاره و خاطرنشان کرد: تنوع و رنگارنگی درباره مسئله هسته ای در بین ملت از قدرت ایران بوده و بسیار مهم بشمار می رود.

مشاور وزیر امورخارجه با اشاره به اینکه دیپلماسی چند جانبه ایران نظر یک نفر یا یک دولت نیست گفت: دیپلماسی چند جانبه ایران دیپلماسی اجماع نظام است به طوری که دستورالعمل دیپلماسی بر اساس اجماع شکل می گیرد و چیز شخصی نیست.

سجادپور با اشاره به اینکه دولت در جریان دیپلماسی چند جانبه توامان با اعتماد به نفس عمل می کند گفت: نتایج حاصل از این دیپلماسی با اعتماد به نفس نشان دهنده تغییر فضا است که نتیجه فعل و انفعالات و تغییرات در حوزه سیاسی است.

وی بااشاره به اینکه از این تغییر فضا عده ای که نان زندگی خود را از ایران هراسی تامین می کردند گرفتار ترس از ایجاد زلزله سیاسی در منطقه شدند ادامه داد: این عده از طریق ایران هراسی سیستم منطقه را شکل می دادند اما با دیپلماسی چند جانبه ایران در ساختمان این تفکر ترک ایجاد شد.

وی بااشاره به موضع ایران درباره سوریه گفت: موضع ایران درباره سوریه این است که راهکار نظامی نمی تواند پایان دهنده بحران در سوریه باشد این در حالی است که امروز هیچ بازیگر عمده ای در عرصه سیاسی وجود ندارد که چنین رویکردی را قبول نداشته باشد در حالی که تا قبل از این، ایران به عنوان منشاء تهدید شناخته می شد و این مسئله بهانه ای بود تا تیم نتانیاهو و دوستانش در آمریکا گفتمان حمله به ایران را وارد مجادلات انتخاباتی دور دوم آمریکا کنند اما امروز حمله نظامی به ایران حتی از سوی کسانی که اظهار می کنند همه گزینه ها علیه ایران روی میز است با چالش مواجه شده است.

مشاور وزیر امورخارجه با اشاره به ضرورت شناسایی قدرت ایران در سطح بین الملل خاطرنشان کرد: اگر با سطح دیپلماسی و ارتباطاتی که مقامات کشورمان با کشورهای دیگر برقرار می کنند آشنا شویم متوجه خواهیم شد که ایران به عنوان یک قدرت امنیت خود را تامین کرده و از نظر امنیتی به دیگران متکی نیست که این مسئله در حال حاضر به شناسایی و اثبات بین المللی هم نزدیک است.

سجادپور در پایان با تاکید بر اینکه این تغییر فضا ناشی از دیپلماسی چند جانبه و درگیر کردن تمام بازیگران موثر در امر دیپلماسی بوده است یادآور شد: در این مسیر اما چالش های درونی، منطقه ای و بین المللی وجود دارد اما اجماع در ایران به طور کلی بر این است که چنین دیپلماسی به سمت جلو پیش رود.