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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۵۵

وائل الحلقی:

پیام مردم سوریه را در ژنو به گوش جهانیان رساندیم

پیام مردم سوریه را در ژنو به گوش جهانیان رساندیم

نخست وزیر سوریه با بیان اینکه نشست ژنو 2 حاوی دستاوردهایی برای نظام بود اعلام کرد: ما در ژنو 2 موفق شدیم صدای مردم سوریه را به گوش جهان برسانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت النشره،"وائل الحلقی" نخست وزیر سوریه امروز در اظهاراتی اعلام کرد: ارتش سوریه موفق شده است در تمامی نقاط این کشور دستاوردهای بسیاری را در پیگیری بقایای گروه های تروریستی و ضربه به ساختار این گروه ها به دست آورد.

وی تصریح کرد: در مذاکرات ژنو 2 توانستیم پیام مردم سوریه مبنی بر توقف اقدامات تروریستی و خروج تروریست ها از سوریه را به گوش تمام جهان برسانیم و این نشست دستاوردهایی را برای ما به ارمغان داشته است.

وجود روابط حسنه و دوستانه میان مردم سوریه و حمایت آنها از نظام باعث تقویت نیروهای ارتش سوریه است. در همین حال، جمع کثیری از شهروندان سوری امروز درحمایت از ارتش سوریه و دولت، درحومه دمشق راهپیمایی کردند.

کد مطلب 2238448

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