وظیفه ادبیات امروز پرداختن به چرایی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه ششمین جشنواره داستان انقلاب عصر روز دوشنبه 28 بهمن با حضور جمعی از نویسندگان و مدیران فرهنگی کشور در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم و پس از اجرای برنامه موسیقی با سرپرستی جواد بخشش؛ حسن فتاحی دبیر هنری این دوره از جشنواره به سخنرانی پرداخت.

فتاحی با بیان اینکه به بار نشستن این جشنواره نتیجه فعالیت سال های گذشته مرحوم امیر حسن فردی بوده است؛ اظهار کرد: در شش دوره گذشته جشنواره بیش از 2200 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید و در تمام این شش دوره نیز بیش از 550 اثر به دور دوم جشنواره راه پیدا کرد و در نهایت نیز در این شش دوره 50 اثر برتر و برگزیده معرفی شد که برای حوزه هنری افتخاری بزرگ به شمار می رود.

وی همچنین با اظهار امیدواری نسبت به افزوده شدن بخش ادبیات کودک به این جشنواره خواستار تداوم برپایی نشست های هم اندیشی میان نویسندگان و برگزیدگان این جشنواره شد و گفت: ما در حال حاضر و در جشنواره از شعارزدگی به پختگی رسیده ایم و شیب مثبتی را در این مسیر طی کرده ایم که امیدوارم ادامه پیدا کند.

نکته ای که قزوه به ساراماگو گوش زد کرد

در ادامه این مراسم علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری برای سخنرانی دعوت شد.

قزوه در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه تاریخ و داستان انقلاب را اگر خودمان ننویسیم آن را برای ما می نویسند و به اشتباه هم اینکار را انجام می دهند گفت: مقام قصه در قرآن و ادب فارسی مقامی بسیار فاخر است. در کشورهای فارسی زبان همجوار ما داستان چیزی است که گره خوردگی زیادی با شعر دارد تا جایی که در تاجیکستان به شعر فردوسی داستان فردوسی می گویند.

وی افزود: در شعر رودکی و نظامی و خاقانی و فرخی و دیگر شاعران ما داستان به میزان زیادی به کار گرفته شده است و به یک معنی مبدل به ضرب المثلی شده که به آشکار شدن یک پدیده اشاره می کند. مولانا هم در یکی از اشعارش داستان را موضوعی برای عاقلان می داند و برای عاشقان عبارت نقد وقت به معنی پند و اندرز گرفتن را به کار می بندد.

مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری ادامه داد: در دل ادبیات کهن فارسی ما موضوعاتی نهفته است که بسیاری از آنها امروز دستمایه خلق عرفان های نوظهور شده است. من در چند سال قبل و در محله گالاتاسرای استانبول مردمی را دیدم که برای گرفتن امضای ساراماگو بر کتاب کوری اش صف کشیده بودند. جلو رفتم و با کمک یکی از دوستان به ساراماگو این پیغام را رساندم که که ما در ادبیات فارسی فردی مانند سهروردی را داریم که داستان شما بسیار شبیه اوست. به همین دلیل است که من تاکید دارم پاسداشت شعر و ادب کهن ایران برای تک تک ما ضروروت دارد و باید جدی گرفته شود.

محسن پرویز نویسنده و معاون فرهنگی اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود.

پرویز در سخنان خود با اشاره به درک نشدن انقلاب اسلامی توسط جوانان امروز ایران و نبود تصورات درستی نسبت به انقلاب در میان آنها گفت: دوستان ما فداکارانه برای روشن کردن زاوایای انقلاب تلاش کرده اند اما هنوز پاسخ درستی در مورد آن نداریم و به همین خاطر به نظر می رسد بیان چرایی انقلاب در قالب هنر و ادبیات برای ما هنوز ضرورت دارد.

وی افزود: امروز خیلی ها تلاش دارند چرایی ایجاد انقلاب اسلامی را زیر سوال ببرند و عوامل موثر در انقلاب را افرادی معرفی کنند که اصلا در مخیله مردم هم نقش داشتن آنها راهی نداشته است. شعار اصلی مردم ما که استقلال، آزادی, جمهوری اسلامی بود در هنر و ادبیات ما تجلی پیدا نکرده است و درجان مخاطب ما ننشسته است.

پرویز تاکید کرد: امروز به گمان من اصلی ترین وظیفه ما نمایش چرایی رخداد پدیده انقلاب اسلامی در ادبیات و هنر و سینماست آن هم در شرایطی که عده ای سعی دارند حقیقت رژیم سابق را تطهیر کنند و حقانیت غیر قابل انکار انقلاب را نادیده انگارند.