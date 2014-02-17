آئین اختتامیه جشنواره استانی فیلم فجر در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر دوشنبه برگزار شد، سرپرست ارشاد اسلامی استان اردبیل و دبیر این جشنواره ها طی سخنانی برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان ها را نقطه عطفی برای سینمای کشور دانست و آن را عاملی برای رشد و توسعه فیلمسازان استانی برشمرد.

علی چشمه نور با بیان اینکه این جشنواره پیام آور دوستی است، تاکید کرد: اردبیل نیز همچون 29 استان کشور میزبان این جشنواره شد تا پرنده اساطیری کشور با نگاه نو در تمام کشور اوج بگیرد.

وی با اشاره به استقبال هنرمندان فیلمساز استان اردبیل از این جشنواره تصریح کرد: شاید در نگاه اول استقبال مردمی از این جشنواره در حد مطلوب نبود، اما به لحاظ برگزاری اولین دوره؛ چشم انداز روشنی برای سال های آینده برای این جشنواره ترسیم می شود.

دبیر جشنواره استانی فیلم فجر در اردبیل با اشاره به نمایش 20 فیلم در دو بخش سودای سیمرغ و فیلم اولی ها در جشنواره فیلم فجر اردبیل یادآور شد: این فیلم ها در 40 سانس و در ساعات مختلف و برای اقشار مردم، هنرمندان و رسانه ها به نمایش درآمد.

به گفته وی فیلم های "دو ساعت بعد؛ مهرآباد" ساخته علیرضا فرید، "قصه ها" کار رخشان بنی اعتماد، "فردا" کار ایمان افشاریان و مهدی پاکدل، "خانه پدری" ساخته کیانوش عیاری، "لامپ 100" به کارگردانی سعید آقاخانی، "همه چیز برای فروش" کار امیر ثقفی، "زمستان آخر" ساخته سالم صلواتی، "شیار 143" ساخته نرگس آبیار، "سیاوشان" کار محمدعلی سجادی و "چند متر مکعب عشق" ساخته جمشید محمودی از فیلم های به نمایش درآمده در این جشنواره بود.

حضور 85 عکاس در جشنواره تجلی حضور اردبیل

چشمه نور ادامه داد: "ناخواسته" کار برزو نیک نژاد، "خواب زده ها" فریدون جیرانی، "کلاشینکف" سعید سهیلی، "آذرشهدخت و پرویز و دیگران" کار بهروز افخمی، "امروز" ساخته سیدرضا میرکریمی، "شیفتگی" کار علی زمانی عصمتی، "آرایش غلیظ" به کارگردانی حمید نعمت الله، "سیزده" کار هومن سیدی و "گنجشکک اشی مشی" کار مشترک درخشنده، فروزش و طالبی از دیگر فیلم های اکران شده در فرصت 10 روزه این جشنواره استانی بود.

وی همچنین با اشاره به جشنواره استانی فیلم مهر تاکید کرد: در این جشنواره نیز که برای ششمین سال متوالی برگزار می شود، 52 فیلم از 52 فیلمسار جوان و آینده دار استان شرکت داشتند.

سرپرست ارشاد اسلامی استان مستند، داستانی، پویانمایی و... را از بخش های این جشنواره برشمرد و ادامه داد: این فیلم ها نیز در طول برگزاری جشنواره در سینما حافظ، قدس و انقلاب به نمایش درآمدند.

وی جشنواره عکس تجلی حضور را نیز به عنوان ششمین دوره آن در راستای ثبت و ضبط جشن های مردمی انقلاب و نیز کشف و پرورش استعدادهای هنر عکاسی مورد توجه قرار داد و افزود: در این جشنواره نیز هزار و 200 قطعه عکس از 85 هنرمند در بخش های مختلف شرکت داشتند.

مردم اردبیل "شیار 143" را بهترین فیلم جشنواره فجر برگزیدند

در این مراسم از اصغر موسی زاده نویسنده فرهنگ عامیانه اردبیل و وحید بیوته تصویر بردار و نامزد دریافت سیمرغ بهترین دستاورد فنی و هنری جشنواره فیلم فجر امسال در بخش سینما حقیقت به عنوان هنرمندان پیشکسوت و برتر استان اردبیل و به خاطر یک عمر فعالیت هنری تجلیل شد.

تجلیل از ساسان ابی زاده مدیر سینما قدس اردبیل و عضوء انجم سینماداران کشور، بهنام شهبازی مدیر سینما انقلاب و رضا جحازی مدیر سینما حافظ اردبیل به دلیل فعالیت در زمینه برگزاری جشنواره های فیلم فجر و فیلم مهر از دیگر برنامه های این مراسم بود.

همچنین در این مراسم بهترین فیلم منتخب مردم اردبیل و نیز بهترین فیلم از نگاه هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر معرفی شد که براساس آن فیلم "شیار 143" ساخته نرگس آبیار به عنوان بهترین فیلم منتخب مردمی و فیلم "چند مترمکعب عشق ساخته جمسید محمودی به عنوان بهترین فیلم منتخب اصحاب فرهنگ و هنر انتخاب شد.