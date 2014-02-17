نسبت به کرمانشاه غریبه نیستم/ برای ساختن فیلم "مرصاد" تصمیم می گیرم

به گزارش خبرنگار مهر، "ابراهیم حاتمی کیا" کارگردان فیلم سینمایی "چ"، عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر که در سالن انتظار کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: امروز در این سالن رنگ، احساس و عطر کرمانشاه را دیده ام و به نظرم هیچ زبانی قدرت بیان آن را ندارد.

کارگردان فیلم سینمایی "چ" گفت: این فیلم نتیجه تلاش و همدلی گروه سازنده و بازیگران است و امیدواریم که با ساخت این فیلم امانتدار خوبی برای این خطه از کشور بوده باشیم.

حاتمی کیا بیان داشت: دوست داشتم زمانی که این فیلم را می سازم با احساس غرور در خیابانها و کوچه های پاوه قدم بزنم.

کارگردان فیلم سینمایی "چ" بیان تاکید کرد: در زمان عملیات مرصاد بعنوان فیلمبردار مجموعه " روایت فتح" در کرمانشاه حضور داشتم و با چشمان خود این تراژدی را دیدم که مردمانی با زبان و پوست ما پس از پایان جنگ فتنه ای به راه انداخته اند.

وی در ادامه به پیشنهاد ساخت فیلم "مرصاد" اشاره کرد و گفت: من با ماجرای مرصاد ناآشنا نیستم، ولی نمی توانم قول بدهم، چون من اهل حرف زدن و قول دادن نیستم، اما امیدوارم که در آینده ای نزدیک در مورد ساخت این فیلم تصمیم جدی بگیرم.

حاتمی کیا عنوان داشت: من نسبت به کرمانشاه غریبه نیستم و رشادت و افتخارات مردم این شهر را در زمان جنگ از نزدیک دیده ام.

کارگردان فیلم "چ" با تقدیر از بازیگران کرمانشاهی این سینمایی، گفت: بسیاری از جاها رفته ام و به جرات می گویم که بازیگران کرمانشاه در نوع خود نمونه هستند و هر زمانی که به بازیگران این خطه اعتماد کرده ام، جواب اعتمادم را به خوبی گرفته ام.

مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر استان کرمانشاه با حضور پیشکسوتانی از تئاتر و سینمای کرمانشاه همانند، "علی نصیریان "، "سعید راد"، " ابراهیم حاتمی کیا" و " مریلا زارعی" در سالن فرهنگی هنری انتظار برگزار شد.