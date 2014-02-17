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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۲۶

ابراهیم حاتمی کیا:

نسبت به کرمانشاه غریبه نیستم/ برای ساختن فیلم "مرصاد" تصمیم می گیرم

نسبت به کرمانشاه غریبه نیستم/ برای ساختن فیلم "مرصاد" تصمیم می گیرم

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: کارگردان فیلم سینمایی "چ" در پاسخ به پیشنهاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه در خصوص ساختن فیلم "مرصاد" گفت: من با ماجرای مرصاد ناآشنا نیستم ولی نمی توانم قول بدهم چون من اهل حرف زدن و قول دادن نیستم اما امیدوارم که در آینده ای نزدیک در مورد ساخت این فیلم تصمیم جدی بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، "ابراهیم حاتمی کیا" کارگردان فیلم سینمایی "چ"، عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر که در سالن انتظار کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: امروز در این سالن رنگ، احساس و عطر کرمانشاه را دیده ام و به نظرم هیچ زبانی قدرت بیان آن را ندارد.

کارگردان فیلم سینمایی "چ" گفت: این فیلم نتیجه تلاش و همدلی گروه سازنده و بازیگران است و امیدواریم که با ساخت این فیلم امانتدار خوبی برای این خطه از کشور بوده باشیم.

حاتمی کیا بیان داشت: دوست داشتم زمانی که این فیلم را می سازم با احساس غرور در خیابانها و کوچه های پاوه قدم بزنم.

کارگردان فیلم سینمایی "چ" بیان تاکید کرد: در زمان عملیات مرصاد بعنوان فیلمبردار مجموعه " روایت فتح" در کرمانشاه حضور داشتم و با چشمان خود این تراژدی را دیدم که مردمانی با زبان و پوست ما پس از پایان جنگ فتنه ای به راه انداخته اند.

وی در ادامه به پیشنهاد ساخت فیلم "مرصاد" اشاره کرد و گفت: من با ماجرای مرصاد ناآشنا نیستم، ولی نمی توانم قول بدهم، چون من اهل حرف زدن و قول دادن نیستم، اما امیدوارم که در آینده ای نزدیک در مورد ساخت این فیلم تصمیم جدی بگیرم.

حاتمی کیا عنوان داشت: من نسبت به کرمانشاه غریبه نیستم و رشادت و افتخارات مردم این شهر را در زمان جنگ از نزدیک دیده ام.

کارگردان فیلم "چ" با تقدیر از بازیگران کرمانشاهی این سینمایی، گفت: بسیاری از جاها رفته ام و به جرات می گویم که بازیگران کرمانشاه در نوع خود نمونه هستند و هر زمانی که به بازیگران این خطه اعتماد کرده ام، جواب اعتمادم را به خوبی گرفته ام.

مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر استان کرمانشاه با حضور پیشکسوتانی از تئاتر و سینمای کرمانشاه همانند، "علی نصیریان "، "سعید راد"، " ابراهیم حاتمی کیا" و " مریلا زارعی" در سالن فرهنگی هنری انتظار برگزار شد.

 

کد مطلب 2238455

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