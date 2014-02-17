عدم آشنایی جامعه با حقوق و تکالیفش موجب بروز آسیبهای بزرگ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر دوشنبه در نشست صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی افزود: ضعف ها و آسیبها ناشی از عدم آگاهی مردم نسبت حقوق و تکالیفشان است.

وی بیان کرد: آشنایی مردم با حقوقشان موجب کاهش تضییع حقوق آنها خواهد شد.

خادمی بر انجام آموزش به مردم در زمینه حقوق شهروندی تاکید کرد و اظهار داشت: با این کار آنها بهترین ناظران رعایت و اجرای این حقوق در جامعه می شوند.

وی حقوق شهروندی را رابطه میان شهروندان و دولت به معنای حاکمیتی و سیاسی آن دانست و گفت: این مسئله شامل بر حقوق و تکالیفی است که شهروندان و حاکمیت نسبت به هم دارند.

خادمی کنترل در دو زمینه عدم نقض حقوق شهروندان و همچنین رعایت حقوق شهروندان را ضروری دانست و بیان داشت: در دولت تدبیر و امید حقوق شهروندی و رعایت آن مورد توجه جدی شخص رئیس جمهور و مجموعه دولت قرار دارد.

استاندار به تهیه منشور حقوق شهروندی و ارائه دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندان در دولت اشاره کرد و افزود: این دستور العمل روشن و شفاف است و همه موارد این دستور العمل باید در دستگاهها، اجرایی شوند.

وی بر برگزاری دوره های آموزشی، تهیه برنامه های آموزشی و تبلیغات محیطی در راستای آشنا کردن مردم به حقوقشان تاکید کرد.

خادمی همچنین نسبت به تشکیل کمیته نظارت بر اجرای دستور العمل صیانت از حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: وظیفه این کمیته بازدید و کنترل نحوه اجرای این دستور العمل در دستگاهها و ارزشیابی آن است.