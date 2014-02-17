توافقنامه ژنو آیه قرآن نیست/ مسئله هسته ای نباید خاکریز نبرد با آمریکا می شد

به گزارش خبرنگار مهر ، صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران در نشست جایگاه منطقه ای و بین المللی ایران پس از گفتگوهای هسته ای ژنو که بعدازظهر امروز در خانه اندیشمندان سیاسی برگزار شد با اشاره به اینکه آفت بزرگ دیپلماسی گرفتار شدن آن در تله ایدئولوژی است گفت: تله ایدئولوژی تله شوم و غم انگیزی است که اگر دیپلماسی در آن گرفتار شود منافع ملی به شدت آسیب خواهد دید.

وی افزود: از زمانی که به مسئله هسته ای به جای نگاه منفعت ملی نگاه ایدئولوژیک شد به بیراهه رفت و باعث شد خاکریز نبرد ما با آمریکا شود؛ مسئله هسته ای به ابزاری برای تخاصم و رویارویی ما با غرب تبدیل شد وقتی سطح نگاه به دیپلماسی این گونه شود نمی توان از بدیهیات و مسلمات صحبت کرد.

زیباکلام با بیان اینکه موضوع هسته ای یا هر چیز دیگری که لباس ایدئولوژیک به تن کند به امری مقدس تبدیل خواهد شد ادامه داد: عواملی که در یک دهه گذشته سیاست غلط هسته ای را برنامه ریزی و آن را به حقیقت بدل کرد اقدامات اصولگرایان از سال 84 و توسط آقای احمدی نژاد بود به طوری که در اظهارات وی مشهود بود که مسئله هسته ای به عاملی تبدیل شده که باعث تثبیت قدرت منطقه و ارتقاء جایگاه ایران در حوزه بین الملل خواهد بود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در دوران آقای خاتمی سیاستی در مسئله هسته ای اجرا می شد که بر اساس آن ما گونه ای پیش رویم که دنیا در برابر ما نایستد اما وقتی اصولگرایان در راس کار قرار گرفتند اولین تصمیم آقای احمدی نژاد این بود که آن سیاست هسته ای به کلی کار گذاشته شد و عنوان شد کسانی که این سیاست را پیش می بردند خائن بودند، بدنیا اعلام شد آن سیاست کنار گذاشته شده و ما در این زمینه با تمام قوا پیش خواهیم رفت.

زیباکلام افزود: حاصل این سیاست انتقال پرونده هسته ای از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و صدور قطعنامه ها و اعمال تحریم ها بود.

وی افزود: اصولگرایان این ادبیات را ایجاد کردند که مسئله هسته ای اساسا باعث زیر و رو شدن توان اقتصادی در ایران است، آقای احمدی نژاد گفت که مسئله هسته ای 250 رشته دیگر را در ایران متولد می کند.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت علمی بعد دیگری بود که اصولگرایان در 8 سال گذشته آن را وارد مسئله هسته ای کردند گفت: آنها وانمود کردند که غرب نمی خواهد ما از نظر اقتصادی و علمی پیشرفت کنیم در حالی که هیچ نوع فناوری در دستاورد هسته ای نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری وجود ندارد.

این استاد دانشگاه افزود: اتفاق مبارکی که بعد از خرداد 92 رخ داد این بود که تیم دیپلماسی بدون اینکه اعلام کند به سمت کاری که باید 10 سال پیش شروع کردیم حرکت می کنند آن هم ایجاد اعتمادی که از بین برده ایم، ما نتوانستیم اعتماد ایجاد کنیم که برنامه هسته ای ما چیست؟

این استاد علوم سیاسی با بیان اینکه مهم نیست در توافقنامه ژنو چه نوشته شده است و نباید وقت خود را برای فهمیدن جزئیات این توافقنامه به هدر دهیم گفت: توافقنامه ژنو آیه قرآن نیست که نشود آن را تغییر داد، کاری که مهم است این است که برای اولین بار مسئولین در جمهوری اسلامی ایران ظاهر شدند که به غربی ها می گویند برای یک بار هم که شده به ما اعتماد کنید، ما جدی هستیم و در مقابل برای اولین بار حداقل قوه مجریه انگلیس و اتحادیه اروپا اعلام کردند ما هیچ وقت حتی زمان خاتمی هم به شما اعتماد نکردیم اما حالا به شما حاضریم اعتماد کنیم.

زیباکلام افزود: اینکه دو طرف بعد از 35 سال حاضر شده اند به یکدیگر اعتماد کنند بسیار مهم است، من انتهای این تونل را بسیار روشن می بینم.

وی خاطرنشان کرد: بزرگترین نفعی که در این زمینه به جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید این است که فرش ایدئولوژیک در زمینه هسته ای از زیر پای تندروها کشیده خواهد شد و مسئله هسته ای نمی تواند بستری برای آمریکا ستیزی آنها باشد که 35 سال است از آن استفاده می کنند.