برترین های سی و دومین جشنواره فیلم فجر کرمانشاه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر در استان کرمانشاه، شامگاه دوشنبه در سالن انتظار این شهر با حضور هنرمندان سینما و تئاتر کشور برگزار شد.

در این جشنواره، هیات داوران جایزه بهترین کارگردانی را به "ابراهیم حاتمی کیا"، کارگردان فیلم سینمایی "چ" اهدا کردند.

در انتخاب بهترین بازیگر، "مریلا زارعی" و " پانته آ پناهی" مشترکن به عنوان بهترین بازیگر زن توسط هیات داوران این جشنواره انتخاب شدند.

همچنین " امیر جدیدی" به عنوان بهترین بازیگر مرد، برای بازی در فیلم " پایان خدمت" از سوی هیات داوران انتخاب شد

در بخش تهیه کنندگی، "بهرام عظیمی پور" به خاطر تهیه فیلم "چ" از سوی داوران به عنوان بهترین تهیه کننده، انتخاب شد.

در بخش فیلم نامه نویسی، "بهروز افخمی" برای ساخت فیلم نامه " پایان خدمت" از سوی هیات داوران جشنواره به عنوان برترین فیلم نامه نویس انتخاب شد.

همچنین هیات داوران این جشنواره، از "پژمان لشگری پور" ناظر فنی فیلم "چ" با اهدا لوح سپاس، تقدیر کردند.

تقدیر از سعید راد بخاطر بازی در فیلم "چ"، مهدی هاشمی برای بازی در فیلم" خانه پدری" و نیز رضا عطاران برای بازی در فیلم "کلاشینکف" از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

پایان بخش این جشنواره، اجرای زنده ترانه "وطن" بود که توسط گروه "چکاوک" کرمانشاه اجرا شد.

مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر استان کرمانشاه با حضور پیشکسوتانی از تئاتر و سینمای کرمانشاه همانند، "علی نصیریان "، "سعید راد"، " ابراهیم حاتمی کیا" و " مریلا زارعی" در سالن فرهنگی هنری انتظار برگزار شد.