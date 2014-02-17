چهارمین آزمون ادواری سنجش مهارت در زنجان برگزارشد

به گزارش خبرگزاری مهر،قاسم صیادی ، درخصوص شیوه اجرای آزمون ادواری سنجش مهارت افزود: این آزمون برای آن دسته ازافرادی که دریک حرفه دارای تجربه، مهارت و تخصص کافی داشته و بدون شرکت در دوره های آموزشی تمایل به شرکت در آزمون می باشند مهیا گردیده است.



وی، با بیان اینکه چهارمین آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای در سال جاری، در 51 حرفه در رشته های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر و بیش از 8 حوزه امتحانی درشهرهای زنجان ،ابهر(2حوزه)؛ طارم، خدابنده، خرمدره، ماهنشان و ایجرود در برگزارشد، افزود: دراین آزمون838نفرآقایان و159نفر از بانوان شرکت داشته اند.



مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: بیشترین شرکت کنندگان مربوط به حوزه شهر زنجان به تعداد423نفر و کمترین آن مربوط به شهرستان ایجرود به تعداد14نفربوده است، همچنین بیشترین شرکت کنندگان درحرفه تعمیرکار اتومبیلهای سواری بنزینی درجه2 بتعداد156نفر و کمترین آن درحرفه پرده دوزی به تعداد یک نفربوده است.



صیادی تصریح کرد: نتایج این آزمون حداکثرتا10روز از طریق سامانه http://advari.irantvto.ir درسطح کشور اعلام خواهد شد که لازم شرکت کنندگان محترم به یکی ازدو طریق زیرنسبت به نتایج آزمون تئوری خود اطلاع حاصل نمایند: وارد نمودن مشخصات فردی ( نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و کد ملی) و یا درج شماره پرونده و شناسه پرداخت کارت اعتباری که قبلا از طریق آن ثبت نام نموده اند.

برنامه محفل انس با قرآن کریم در خدابنده با حضور مهمانان کشوری اجراشد

برنامه محفل انس با قرآن کریم در طی بهمن ماه در سالن فرهنگسرای اشراق با حضور مهمانان کشوری برگزار شد.



در پایان برگزاری این مراسم مسابقه ای برگزار شد وجوایزی جهت تجلیل از قاریان وحافظان قرآن شهرستان خدابنده و اعضای جامعه القرآن بعمل آمد.



این برنامه به همت ومشارکت جامعه القرآن کریم واداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان خدابنده برگزار شد.