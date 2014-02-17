کاهش جمعیت کیفری با قانون جدید مجازات اسلامی محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طرح آموزش تأسيسات جديد حقوقي قانون مجازات اسلامي در زندانهاي استان عصر دوشنبه در مراسمی با حضور معاون آموزش و تحقيات دادگستري كل استان، رؤسا، مسؤلان قضايي زندانها و دفاتر اجراي احكام و مددكاران اجتماعي آغاز شد.



محمود ترابي در این مراسم گفت: آموزش تأسيسات جديد حقوقي قانون مجازات اسلامي مصوب سال جاري و دستورالعمل ساماندهي زندانيان به كاهش جمعيت كيفري زندانها منجر می شود.



وي بیان کرد: آزادي مشروط، تعليق مجازات، تخفيف و تعويق مجازات و نحوه اجراي محكوميت حبس از جمله سرفصل هاي دوره آموزش تأسيسات جديد حقوقي زندانهاست.



رئيس اداره قضايي و اجراي احكام زندانهاي قزوين یادآورشد: قانون جديد مجازات اسلامي ظرفيت كاهش جمعيت كيفري و استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس را داراست و با توجه به اصلاح اين قانون و وجود دستورالعمل هاي لازم اميدواریم با آموزش هاي لازم براي اجراي درست قوانين جديد زمينه حبس ‌زدايي و كاهش جمعيت كيفري فراهم شود.



ترابي با بيان اينكه قانون جديد مجازات اسلامي براي كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها تدوين شده است تصريح كرد: آموزش هاي ارائه شده به بازنگري پرونده‌هاي قضايي زندانيان كمك شاياني می کند و اجراي درست دستورالعمل هاي ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها بسياري از مشكلات قضايي زندانيان را حل کرده و گره ‌گشاي تراكم زندان‌ها خواهد بود.



وي در پايان تأكيد كرد: پياده سازي تأسيسات جديد حقوقي قانون مجازات اسلامي نيازمند توجه جدي مسؤلان قضايي و اجراي احكام دادگاههاست و در بسياري از موارد مي‌توان از مجازات‌هاي جايگزين حبس براي كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها استفاده كرد.

