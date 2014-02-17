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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۳۶

بیرانوند:

30 درصد منابع گلستان متعلق به بانک ملی است

30 درصد منابع گلستان متعلق به بانک ملی است

گرگان - خبرگزاری مهر: رییس اداره امور شعب بانک ملی استان گلستان گفت: 30 درصد منابع استان علیرغم شرایط خاص اقتصادی متعلق به بانک ملی است و این به دلیل اعتماد مردم به این بانک حاصل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مقدم بیرانوند عصر دوشنبه در همایش توسعه تعاونی ها و خدمات نوین بانکی با بیان این که 52 شعبه بانک ملی در استان فعال است گفت: ما چون کارگزار بانک مرکزی هستیم سودی بالاتر از نرخ مصوب این بانک را ارائه نمی دهیم و همچنان با تمام توان پشتیبان اقتصاد کشور و استان هستیم.

وی افزود: در جامعه ما بر موضوع تعاونی ها تاکید شده است  و هرجایی که افکار و ایده ها مخصوصا در قالب تعاونی ها جمع شود خروجی آن حداکثر بهره وری است.

وی ادامه داد: تعاونی ها به عنوان یک رکن اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منشا اثر هستند و ما هم به عنوان بانک دولتی در جهت توسعه تعاونی ها آماده خدمت هستیم.

بیرانوند تصریح کرد: 35 درصد درآمد بانک مرکزی به حساب خزانه، بخشی به عنوان مالیات و بقیه صرف هزینه های جاری میشود و برنامه ما در جهت حمایت و توسعه تعاونی ها هم هست.

وی افزود: ما تنها هدف مان دسترسی به سود بیشتر نیست بلکه مسئولیت اجتماعی در قبال مردم و توسعه استان نیز داریم که این برای ما یک شاخص است.

رییس ادره امور شعب بانک ملی استان گفت: ما در ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده در سال های قبل رتبه اول را داشتیم و امروز هم علیرغم همه تنگناها علاقه مند هستیم که در جهت تقویت بنیان های اقتصادی استان که از جمله آن تعاونی ها هستند گام برداریم.

 

کد مطلب 2238468

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