آستاراخان دورازه ورود به بازار روسیه است/ مرکز تجاری ایرانیان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه عصر دوشنبه در نشست مدیران دستگاههای اجرایی، مدیران تشکل ها و فعالان اقتصادی مازندران افزود: با توجه به سوابق سوابق و تفاهم نامه ای که بین آسترخان روسیه و استان مازندران امضاء شده از سالهای بسیار دور دارای روابط بسیار خوب و دوجانبه بین تجار دو کشور هستیم.

وی به وجود سه بندر استراتژیک امیرآباد ، فریدونکنار و نوشهر در استان مازندران اشاره کرد و افزود : بندرامیر آباد از مجهزترین و با ظرفیت ترین بنادر در استانهای شمالی محسوب می شود.

عشریه ادامه داد: بندر امیر آباد تنها بندر جنوب دریای خزر که به راه آهن متصل است و از طریق ریلی کالا به اقصی نقاط کشور حمل می کند.

رئیس اتاق بازرگانی عمده ترین محصولات استان به آستاراخان را سیمان و مرکبات دانست و افزود: مرکبات مازندران با ذائقه مردم روسیه سازگار است.

مشکل حمل و نقل دریایی

وی به مشکل حمل و نقل دریایی اشاره کرد و گفت: استان مازندران با توجه به ظرفیتهایی که در استان وجود دارد این آمادگی داریم تا این مشکلات را با کمک آستاراخان برطرف کنیم.

عشریه با اشاره به مشکل ترخیص کالا در گمرک آستاراخان ، بیان داشت : ما در ترخیص کالاها دچار مشکل هستیم و در جلسه ای که داشته ایم به این مسئله اشاره کردیم که تدابیری بیاندیشند تا مرکبات با حداقل فاصله زمانی ترخیص شود.

رئیس اتاق بازرگانی به فعالیت کنسولگری روسیه در رشت اشاره کرد و ادامه داد: فعالان اقتصادی استان مازندران مجبورند مسافت 450 متری رشت را برای دریافت ویزا طی کنند که خواهشمندیم نمایندگی کنسولگری رشت در غرب مازندران ایجاد شود.

وی بیشترین صادرات استان مازندران را با کشوهای حاشیه دریای خزر و روسیه دانست و افزود : امید است با همکاری آستاراخان افزایش صادرات از استان مازندران را داشته باشیم .

عشریه گفت : ما معتقدیم اقلامی که به کشور سوریه صادر می شود محصول ایرانی است که توسط کشورهای دیگر خریداری و برندسازی می شود و به کشورهای حاشیه دریای خزر صادر می شود.

مرکز تجاری ایرانیان در آستاراخان ایجاد شود

رئیس اتاق بازرگانی به مرکز تجاری ایرانیان در آستاراخان اشاره کرد و افزود : 10 _12 سال ، پیگیر تاسیس این مرکز هستیم که متاسفانه هنوز تحقق نیافته است .



محمد محمد پور رئیس صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران نیز در این مراسم تراز تجاری با روسیه را قابل قبول دانست و افزود : در چند ماه گذشته کاهش صادرات روسیه به ایران را داشته ایم با توجه به ظرفیتهایی که وجود دارد باید افزایش پیدا کند .

وی با بیان اینکه استان مازندران در تولید مرکبات رتبه 5 دنیا را دارد ، گفت : با توجه به ظرفیتهایی که در استان مازندران وجود دارد می توانیم جزو سه تولید کننده برتر جهان باشیم .

رئیس صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران از ویژگی مرکبات مازندران را ارگانیک بودن آن ، تنوع گونه ای و بعد مسافت دانست.

وی ادامه داد : استان مازندران این آمادگی را دارد که مرکبات را به صورت حمل و نقل دریایی و تحویل آن در بنادر استان مازندران ، قیمت رقابتی و بسته بندی مورد نظر خریدار به فروش برساند.

محمد پور با تاکید بر امنیت سرمایه ، گفت : مساله بازگشت پول و مسائل قانونی برای تجار با توجه به تجارب ناموفق آنها بسیار مهم است که خواهشمندیم بیشتر از گذشته به این بخش توجه شود.



احمدی معاون استادار مازندران در امور بین الملل خواستار ساخت و پخش دو فیلم کوتاه در مورد جاذبه های دو استان شد و اظهار کرد : این کار در راستای شناسایی و فرهنگ سازی مردم این مناطق در مورد جاذبه های دو استان همسایه صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در تفاهم نامه ای که در سال 1381 به امضا رسید پرواز بین آستارا خان ، مازندران و دبی مطرح بود که هنوز محقق نشده است .

معاون استادار مازندران در امور بین الملل به دهکده سلامت اشاره کرد و گفت : نشست اکو در اردیبهشت سال آینده در مازندران و در حوزه تخصصی دهکده سلامت برگزار می شود.