به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان, افزود: عصر شعر یا شعر آخشامی با عنوان «شهریمیز شعریمیز (شهر ما شعر ما)» در زنجان برگزار می‌شود.



وی اظهار داشت: عصر شعر «شهریمیز شعریمیز» برای دومین سال است که در زنجان برگزار می‌شود.



یحیی امیری، با اشاره به اینکه این عصر شعر روز چهارشنبه 30 بهمن ماه سال جاری در زنجان برگزار می‌شود، تصریح کرد: این برنامه ساعت 16 تا 18 در محل تالار فرهنگسرای امام خمینی (ره) اجرا می‌شود.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان با بیان اینکه عصر شعر «شهریمیز شعریمیز» توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان و با همکاری انجمن ادبی اشراق برگزار می‌شود،گفت: در این عصر شعر 30 اثر توسط 30 شاعر خوانده می‌شود.



امیری با بیان اینکه در این برنامه همچنین از دو نفر از شاعران پیشکسوت که به زبان ترکی مجموعه شعر یا رمان دارند تجلیل می‌شود، ادامه داد: حضور در این برنامه برای عموم آزاد است.



وی تاکید کرد: در عصر شعر «شهریمیز شعریمیز» یکی از بهترین گروه های موسیقی عاشقی نیز نوازندگی خواهند کرد.