به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عنایت هاشمی منش عصر دوشنبه در نشست هئيت امناي شهداي گمنام بندر ريگ در دفتر امام جمعه بندر ریگ اظهار داشت: اين منطق شهيد است كه با ريختن خونش به پاي شجره طيبه اسلام حقانيت اسلام را گواهي، تصديق و شهادت مي‌دهد.

امام جمعه بندر ریگ گفت: شهيد سه نوع رابطه شامل رابطه با خود، رابطه با خدا و رابطه با جامعه دارد و آنچه مربوط به خودش است انجام وظيفه‌اي است كه به آن باور و اعتقاد داشته است.

هاشمی منش بیان داشت: رابطه او با خدا، خدا محوري و معامله كردن او با خداست و رابطه شهيد با جامعه فدايي شدن او براي جامعه است؛ پس حيات جامعه وامدار شهيد است.

انتقاد از روند ساخت یادمان شهدای بندر ریگ

وی ادامه داد: مدفن شهدا آموزشگاه است، آنها به ما مي‌آموزند كه براي اسلام و براي اخلاق تحصيل و توليد كنيد و اين يك توفيق و امتياز است كه مردم بندرريگ ميزبان پيكر مطهر شهيدان مي باشند.

هاشمی منش با انتقاد از روند ساخت یادمان شهدای بندر ریگ اضافه کرد: اكنون نزديك به پنج ماه از تشييع و تدفين سه تن از شهداي گمنام دفاع مقدس در بندرريگ مي گذرد ولي متأسفانه هنوز وضعيت ساخت يادمان اين بزرگواران معلوم نيست.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در ساخت این یادمان تصریح متذکر شد: در این زمینه دیگر درنگ بيشتر جايز نيست و مسئولان بايد هر چه سريعتر اقدام لازم را در راستاي بناي يادمان به عمل آورند.

قبور شهدا پايگاه توليد ايمان هستند

امام جمعه بندر ریگ با بیان این نکته که این کار هیچ نفعی برای شهیدان ندارد، تاکید کرد: تمامی منافع ساخت یادمان شهدای گمنام برای مردم است و ما هستيم كه امروزه و در اين شرايط به شهيدان محتاجيم.

وی خاطر نشان ساخت: شهيد با فطرت و جان‌هاي انسان‌ها در تماس است و فطرت انسان‌ها هميشه مردان مجاهدي كه در راه خدا قيام كرده‌اند را عزيز مي‌شمارد.

امام جمعه بندر ریگ در پایان گفت: قبور شهدا پايگاه توليد ايمان هستند و آنها با آرميدن در هر نقطه اي با مردم آن نقطه سخن مي‌گويند و ما را به پاسداشت اهداف و آرمان‌هاي انقلاب و ادامه رسالت خودشان فرا مي‌خوانند؛ چرا كه راه تكامل نبايد متوقف شود.