برگزیدگان جشنواره فیلم مهر و تجلی حضور در اردبیل معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم بین المللی فجر، ششمین جشنواره استانی فیلم مهر و ششمین جشنواره عکس تجلی حضور در اردبیل نفرات برگزیده بخش های مختلف این جشنواره معرفی شدند.

براین اساس؛ هیئت داوران جشنواره فیلم مهر پس از بررسی 52 فیلم ارسالی به دبیرخانه این جشنواره ضمن تاکید بر ضرورت ارتقاء فنی فیلم های تولید شده نفرات و فیلم های منتخب جشنواره را اعلام کرد.

بنا به اعلام هیئت داوران شیوا محمدی برای فیلم "لئچک"، مسلم طاعتی برای فیلم "کات"، اکبر صفر نژاد برای "فیلم ماه در آب" جوایز بخش بهترین بازیگران زن و مرد این جشنواره را از آن خود کردند.

همچنین فیلم های "اورشاد" ساخته مرتضی نژادی، فیلم "بی پایان" کار امیر حسین موسوی، "اسمان" به کارگردانی پریسا آتش سر و "قلاب هایی در پیراهن" ساخته لیلا نوروزی فیلم های برگزیده این جشنواره معرفی شد.

بهترین فیلمنامه به فیلم "لئچک" نوشته هایده مرادی تعلق گرفت و مستند "نوروز در ئنور" نیز جایزه بهترین تصویر برداری را برای سیدکاظم گنجی به ارمغان آورد. مهتا میر فروزان نیز با فیلم "دوسوی خط باریک" دیپلم افتخار بهترین تدوین را از آن خود کرد.

جایزه بهترین کارگردانی نیز مشترکا به سجاد قنبرپور برای فیلم "سوپرانوی مورچه" و داریوش یزدانی برای فیلم "یک لحظه دیرتر" تعلق گرفت. فیلم "تانی" نیز ساخته داور نجفی جایزه بهترین فیلم پویانمایی را به خود اختصاص داد.

همچنین "هزار جلوه سنگ" ساخته محمد علیزاده بهترین فیلم مستند جشنواره فیلم مهر امسال شد و رضا جمالی نیز با فیلم "کات" عنوان بهترین فیلم داستانی را از آن خود کرد.

بهترین فیلم برگزیده و جایزه هیئت داوران نیز به فیلم "لئچک" کار هایده مرادی تعلق گرفت.

میردولت موسوی، فرخ حنیفه نژاد و صابر محمدی داوران ششمین جشنواره فیلم مهر استان اردبیل بودند.

همچنین در بخش عکس تجلی حضور نیز سیدطاهر حسن پور از مشگین شهر و شهرام اصلت نیری از شهرستان نیر بهترین عکاسان شهرستان این دوره انتخاب شدند.

در بخش برگزیدگان استانی نیز رتبه اول به پروین بهرامی از پارس آباد رسید و ناصر محبی و سعید شیخی هر دو از اردبیل نیز رتبه های دوم و سوم را از آن خود کردند. عنوان عکاس برتر و عکس برتر این جشنواره نیز به عنوان برگزیده برگزیده ها به فیاض بهبود از اردبیل رسید.

در این مراسم از اصغر موسی زاده نویسنده فرهنگ عامیانه اردبیل و وحید بیوته تصویر بردار و نامزد دریافت سیمرغ بهترین دستاورد فنی و هنری جشنواره فیلم فجر امسال در بخش سینما حقیقت به عنوان هنرمندان پیشکسوت و برتر استان اردبیل و به خاطر یک عمر فعالیت هنری تجلیل شد.

تجلیل از مدیران و نهادها از جمله شهردار اردبیل، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، سرپرست انجمن سینمای جوانان استان اردبیل به دلیل فعالیت های تاثیرگذار در این جشنواره ها و نیز انتخاب به عنوان پنج دفتر کشوری و... از دیگر بخش های این مراسم بود.