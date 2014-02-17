مداحان به محتوا و سبک اشعار خود توجه بیشتری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد شامگاه دوشنیه در دیدار با مداحان در کارگاه آموزش مداحی و سبک زندگی اسلامی ابراز داشت: مداحی مجموعه و قالبی است که در آن شعر یکی از اصول مهم به شمار می رود و مداحان باید به آن توجه ویژه داشته باشند، لذا ضروری است مداح با بالا بردن سطح آگاهی و آشنایی با مسائل مختلف تلاش کند تا شعر های درستی را بخواند.

وی افزود: مداحان باید بتوانند با اصول روانشناسی ، جامعه شناسی و مسائل فقهی آشنا باشند تا بدانند چگونه می توانند با مردم ارتباط درست برقرار کنند.

حجت الاسلام ولی نژاد با بیان اینکه سبک زندگی اسلامی یک روش و مدل است ، عنوان داشت : در جامعه در ارتباط با سبک زندگی اسلامی نیاز به زیر ساخت داریم که اولین چیزی که در این زیر ساخت باید رعایت شود بدست آوردن روزی حلال است.

وی با اشاره به اینکه عبادت یکی از مسائل مهم در سبک زندگی اسلامی است، تصریح داشت: کسب روزی هلال باعث استجابت عبادت در خانواده می شود و به همین دلیل باید تلاش کنیم تا با کسب روزی هلال زندگی مشروعی را داشته باشیم .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با عنوان اینکه برای داشتن زندگی موفق ، باید ازدواجی پایدار را داشته باشیم ، خاطرنشان کرد: ازدواج آگاهانه و متعهدانه باعث ایجاد تعهد بین زوجین می شود که این امر امانتداری و پایداری را برای آنان در زندگی به ارمغان می آورد.

وی افزود: اگر بنای زندگی سست باشد نمی توانیم شاهد زندگی مستحکم و پایداری باشیم و البته در زندگی باید تلاش شود تا صبر و شکیبایی دو طرف بالا رود و هر دو طرف یکدیگر را باور داشته و سلیقه ای رفتار نکنند.

حجت الاسلام ولی نژاد معاشرت با خانواده های دین دار را یکی دیگر از اصول زندگی و سبک اسلامی دانست و اذعان داشت: نباید با هر خانواده ای رفت و آمد داشته باشیم چرا که امروزه آسیب های اجتماعی نشان داده است که افرادی که با هر خانوده ای معاشرت کرده اند با آسیب های زیادی مواجه شده اند.

وی افزود: معاشرت با خانواده هایی که از لحاظ رفتاری متناقض هستند می تواند در ساختار زندگی اثر گذار باشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه الگوی رفتاری درست می تواند در زندگی اثر گذار باشد ، بیان داشت: انتخاب الگوی مناسب باعث استحکام پایه های زندگی می شود و باید تلاش شود تا الگوی مناسبی را برای زندگی انتخاب کنیم .

وی اصلاح رفتار را در زندگی از دیگر موارد استحکام زندگی دانست و عنوان داشت: برای اینکه بتوانیم از زندگی پایداری برخوردار باشیم باید رفتارهای نادرست خود را مورد بازنگری قرار دهیم و رفتارهای درست خود را تقویت کنیم.