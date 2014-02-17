به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه ندرتی عصر دوشنبه در نشست انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی – منزلت زن و تحکیم بنیان خانواده که با حضور بانوان شهرستان دشتی در مجتمع آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار داشت: حضور گسترده مردم در راهپیمائی 22 بهمن حاوی پیام‌های بسیار مهمی برای همه جهان بود.

وی بیان کرد: مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن امسال با حضور چشمگیر و گسترده خود، حمایت و وفاداری خود را از آرمان‌های انقلاب به نمایش گذاشتند و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند.

مشاور فرماندار در امور بانوان شهرستان دشتی افزود: زنان نقش بی‌بدیل در پیروزی انقلاب داشتند و با حضور خود به عنوان مادر و همسر و خواهر، با حمایت از فرزندان و همسران و برادران خود روند پیروزی انقلاب را سرعت بخشیدند.

وی افزود: با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نگرش به زن و جایگاه اجتماعی وی تغییر یافت و زنان ما کرامت انسانی خود را که نشات گرفته از دین مبین اسلام است باز یافتند و با حضور موفق در عرصه‌های مختلف اجتماع تاثیرگذاری خود را اثبات کردند.

ندرتی گفت: اکنون پس از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد نقش مهم زنان در پیشرفت و توسعه کشور هستیم که این امر از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

دشمنان تهاجم خود را در جبهه فرهنگی بر روی زنان و دختران متمرکز کرده‌اند

وی با بیان اینکه زنان در پیروزی، تداوم و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا کردند، افزود: ما شاهدیم در دوران هشت سال دفاع مقدس زنان همراه با دیگر اقشار مختلف جامعه در دفاع از کشور عزیزمان فعالیت داشته و شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کردند.

مشاور فرماندار در امور بانوان شهرستان دشتی تصریح کرد: زنان در پشت جبهه، در بخش پشتیبانی و در صف مقدم جنگ به عنوان پزشک و پرستار به خوبی به وظیفه دینی و ملی خود عمل کردند.

ندرتی در ادامه بیان داشت: زنان ما با وفاداری به نظام و انقلاب ثابت کردند سربازان همیشه در سنگر نظامند، که امروز رسالت سنگین تر از دیروز بر عهده دارند.

وی افزود: تاثیر گذاری نقش بانوان باعث شده که دشمنان ما تمامی تهاجم خود را در جبهه فرهنگی بر روی زنان و دختران ما متمرکز کنند و سعی در رواج بد حجابی در جامعه دارند اما زنان ما ثابت کردند پیرو قران و عترت و حضرت زهرا (س) هستند.

ندرتی خاطر نشان کرد: انان آزاد زنان مسلمانی هستند که تا آخر پای اسلام و انقلاب و آرمان های آن ایستاده اند و ذره ای کوتاه نخواهند امد.

