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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۲۲:۰۴

ندرتی:

نقش‌آفرینی زنان در توسعه کشور از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است

نقش‌آفرینی زنان در توسعه کشور از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است

بوشهر- خبرگزاری مهر: مشاور فرماندار در امور بانوان شهرستان دشتی گفت: نقش‌آفرینی زنان در توسعه کشور از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه ندرتی عصر دوشنبه در نشست انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی – منزلت زن و تحکیم بنیان خانواده که با حضور بانوان شهرستان دشتی در مجتمع آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار داشت: حضور گسترده مردم در راهپیمائی 22 بهمن حاوی پیام‌های بسیار مهمی برای همه جهان بود.

وی بیان کرد: مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن امسال با حضور چشمگیر و گسترده خود، حمایت و وفاداری خود را از آرمان‌های انقلاب به نمایش  گذاشتند و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند.

مشاور فرماندار در امور بانوان شهرستان دشتی افزود: زنان نقش بی‌بدیل در پیروزی انقلاب داشتند و با حضور خود به عنوان مادر و همسر و خواهر، با حمایت از فرزندان و همسران و برادران خود روند پیروزی انقلاب را سرعت بخشیدند.

وی افزود: با پیروزی  شکوهمند انقلاب اسلامی نگرش به زن و جایگاه اجتماعی وی تغییر یافت و زنان ما کرامت انسانی خود را که نشات گرفته از دین مبین اسلام است باز یافتند و با حضور موفق  در عرصه‌های مختلف اجتماع تاثیرگذاری خود را اثبات کردند.

ندرتی گفت: اکنون پس از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد نقش مهم زنان در پیشرفت و توسعه کشور هستیم که این امر از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

دشمنان تهاجم خود را در جبهه فرهنگی بر روی زنان و دختران متمرکز کرده‌اند

وی با بیان اینکه زنان در پیروزی، تداوم و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا کردند، افزود: ما شاهدیم در دوران هشت سال دفاع مقدس  زنان همراه با دیگر اقشار مختلف جامعه در دفاع از کشور عزیزمان  فعالیت  داشته و شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کردند.

مشاور فرماندار در امور بانوان شهرستان دشتی تصریح کرد: زنان در پشت جبهه، در بخش پشتیبانی و در صف مقدم جنگ به عنوان پزشک و پرستار به خوبی به وظیفه دینی و ملی خود عمل کردند.

ندرتی در ادامه بیان داشت: زنان ما با وفاداری به نظام و انقلاب ثابت کردند سربازان همیشه در سنگر نظامند، که امروز رسالت سنگین تر از دیروز بر عهده دارند.  

وی افزود: تاثیر گذاری نقش بانوان باعث شده که دشمنان ما تمامی تهاجم خود را در جبهه فرهنگی بر روی زنان و دختران ما متمرکز کنند و سعی در رواج بد حجابی در جامعه دارند اما زنان ما ثابت کردند پیرو  قران و عترت و  حضرت زهرا (س) هستند.

ندرتی خاطر نشان کرد: انان آزاد زنان مسلمانی هستند که تا آخر پای اسلام و انقلاب و آرمان های آن ایستاده اند و ذره ای کوتاه نخواهند امد.
 

کد مطلب 2238487

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