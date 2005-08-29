تحقق ارتش 20 ميليوني در دستور كار مركز راهبردي سپاه قرار دارد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، سردار سرلشكر بسيجي دكتر سيد حسن فيروزآبادي كه به همراه معاونين اين ستاد از مركز جديد التاسيس راهبردي سپاه بازديد مي كرد، در سخناني با اشاره به حكم اخير فرماندهي كل قوا و انتصاب سردار سرتيپ پاسدار محمد علي جعفري به رياست مركز راهبردي سپاه و تبيين تدابير مقام معظم رهبري در اين رابطه اظهار داشت: با توجه به نقش سپاه در پاسداري از انقلاب و اشتغال مديران عاملي اين نهاد به امور جاري، وجود يك مركز براي پرداختن به مسائل راهبردي سپاه بسيار مهم و ضروري بود.

رييس ستادكل نيرو‌هاي مسلح تصريح كرد : استفاده از فرماندهان و كارشناسان عالي سپاه فارغ از مشكلات جاري و سازماني براي تدوين خطوط راهبردي ميان مدت و دراز مدت سپاه موجب خواهد شد تا اين نهاد از اقتدار و آينده نگري بيشتري برخوردار باشد.

وي افزود: ضرورت قابليت انعطاف سپاه در برابر تهديدات مختلف، برنامه گردش نيروي انساني و انتقال سپاه به نسل جديد، حفظ و تقويت ويژگيهاي انقلابي اين نهاد راه كارهاي تحقق ارتش 20 ميليوني و دهها مسئله راهبردي ديگر در دستور كار مركز راهبردي سپاه قرار خواهد داشت.

پس از سخنان سرلشگر فيروز آبادي ، رئيس مركز راهبردي سپاه گفت: با تصويب اساسنامه مركز راهبردي سپاه از سوي مقام معظم رهبري اين مركز از اول هفته جاري كار خود را آغاز نمود.

سردار جعفري افزود: مركزي براي فكر كردن با فراغت خاطر از مسئوليت هاي اجرايي و مشرف بر مسائل و ماموريتهاي سپاه از طريق بكارگيري نيروهاي فرهيخته سپاهي پشتوانه بسيار ارزشمندي براي رشد و تعالي اين نهاد خواهد بود.

گفتني است سردار عزيز جعفري رئيس مركز راهبردي سپاه از فرماندهان قرارگاههاي عملياتي دوران دفاع مقدس و از سال 1371 فرماندهي نيروي زميني سپاه بوده است.