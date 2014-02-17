تروریسم باید از دنیای اسلام محو شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله واعظ طبسی عصر دوشنبه در دیدار با محمد طاهر القادری از علمای اهل سنت کشور پاکستان و از محققان برجسته علوم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت(ع) اظهار کرد: امروز تروریسم به مشکل بزرگی برای جهان اسلام تبدیل شده است و جریانهای ضد اسلامی، این جریانهای فکری افراطی را تقویت می‌کنند، برای این که نشان دهند اسلام دین خشونت است.

نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: شما مطالعات گسترده ای در حوزه دین دارید و می‌دانید که اسلام دین صلح، امنیت، ایجاد آرامش و زمینه‌های رفاه عمومی است و ما در اسلام به همه فرق و طوائف و مکتب‌های فکری احترام می‌گذاریم، مگر در برابر کسانی که متعرض اسلام و فرهنگ دینی ما هستند که آنجا هم باز اهل منطق هستیم. بنابراین ما باید کاملا با هوشمندی سعی کنیم که جریان تروریسم از دنیای اسلام محو شود.

آیت الله واعظ طبسی افزود: آنچه که برای ما و هر مسلمان اهل منطق و استدلالی نگران کننده و مخالف با تلاش دو کشور برای وحدت و همدلی است، جریان افراطی گری و تکفیری است که همه ما باید با روشی کاملا اصولی و منطقی این نقیصه را حل کنیم.

وی خطاب به قادری تأکید کرد: شما شخصیتی بانفوذ و دارای قدرت تأثیرگذاری فرهنگی و معنوی هستید و طبیعی است که انتظار از جنابعالی و همه علاقه مندان به شما این است که نقش اساسی خود را به خوبی در این زمینه ایفا کنید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: بدون شک برای هر شخصیت و چهره‌ای که اهل مطالعه، منطق و آشنا با برهان و استدلال باشد، روشن است که فضائل اهل بیت علیهم السلام غیر قابل انکار است و اساساً اهل بیت علیهم السلام، محور وحدت و همدلی بین ما و برادران اهل سنت هستند.

تعامل با مراکز فرهنگی آستان قدس رضوی

آیت الله واعظ طبسی با تأکید بر تقویت تعاملات فرهنگی بین این نهاد و مراکز فرهنگی پاکستان بیان کرد: علاوه بر بنیاد پژوهشهای اسلامی که با آن تعامل داشته‌اید، آستان قدس رضوی مؤسسات فرهنگی دیگری مانند موسسه جوانان دارد که کارهای پژوهشی خوبی بخصوص در حوزه نوجوان و جوان تدوین کرده‌اند و خوب است این همکاری‌های فرهنگی بخصوص با شما که تألیفات زیاد و تأثیرگذاری در جامعه اسلامی اعم از اهل سنت و شیعه دارید، بیش از پیش محقق شود تا دنیای اسلام از ثمرات آن سود ببرد.