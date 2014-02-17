ایران دستورات اسلام و ائمه‌(ع) را بر روی میز گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل مقری موذن عصر دوشنبه در جمع نمازگزاران مسجد جامع نیشابور، اظهار کرد: نظام اسلامی ایران در برابر تمام گزینه‌های روی میز آمریکایی خدا را دارد و او کافی است.

امام جمعه نیشابور با بیان اینکه دولت مذاکرات هسته‌ای را هوشمندانه پیش ببرد و از هول حلیم به درون دیگ نیفتد، افزود: دولت به دشمن خوش‌بین نباشد و حتی تمام کشورهای 1+5 زیاد دل‌شان به حال ما نسوخته و به فکر منافع خود هستند.

حجت الاسلام مقری موذن گفت: دولت در هر شرایطی از اصول و مبانی انقلاب و معیارهای حضرت امام خمینی(ره) عدول نکند و استوار بماند.

وی خطاب به آمریکایی‌‌ها تصریح کرد: این شما بودید که هر جا گام نهادید فتنه و خون‌ریزی را برای بشریت به ارمغان بردید و اختلاف و فتنه در بین مردم ایجاد کرده ولی اسلام دین مهربانی و صلح برای تمام مردم جهان است.

امام جمعه نیشابور تاکید کرد: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌ها را روی میز بگذارد و خود به زیر میز برود زیرا زلزله جهانی در راه است و ملت‌‌های مظلوم جهان در حال بیداری و به‌پاخواسته هستند.