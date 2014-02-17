  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۱۳

انفجار در شرق بغداد 15 کشته و زخمی بر جا گذاشت

انفجار در شرق بغداد 15 کشته و زخمی بر جا گذاشت

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از کشته و زخمی شدن 15 نفر در انفجاری در شرق بغداد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین در خبری فوری اعلام کرد که یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در محله اور در شرق بغداد منفجر شد.

بر اثر این انفجار دستکم 4 نفر کشته و 11 تن زخمی شدند. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

کد مطلب 2238496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها