انفجار در شرق بغداد 15 کشته و زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین در خبری فوری اعلام کرد که یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در محله اور در شرق بغداد منفجر شد.

بر اثر این انفجار دستکم 4 نفر کشته و 11 تن زخمی شدند. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.