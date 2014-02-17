اولین جشنواره ورزشی محلات کرج آغاز شد

حمید حیدرخانی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره ورزشی در رشته های فوتسال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، دارت و طناب کشی آقایان و رشته های آمادگی جسمانی، تنیس روی میز و دارت بانوان برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره از به میزبانی سالن های ورزشی زیر مجموعه شهرداری کرج آغاز شده و بر اساس زمانبندی، در مناطق مختلف به انجام خواهد رسید.

حیدرخانی با ابراز رضایت از استقبال همشهریان از این جشنواره تاکید کرد: با توجه به اینکه جشنواره برای نخستین بار در استان برگزار می شود با استقبال خوب همشهریان روبرو شده ایم.

وی استقبال از رشته های ورزشی را به خصوص در رشته های توپی خواند که تیم های شرکت کننده بسیار فراتر ار انتظار بوده وموجب شده سازمان فرهنی برای انجام بهتر مسابقات، آنها را در مناطق مختلف و به شکل مجزا به اجرا در آورد.

معاون ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج از برگزاری مراسم اختتامیه و تقدیر از برترین های این جشنواره با حضور مسئولان شهری و استانی خبر داد و گفت: تلاش داریم با برگزاری با کیفیت جشنواره در سال نخست، انگیزه محلات برای حضور در ادوار آتی را دو چندان کنیم و در سال بعد شاهد حضور تیم های بیشتری از محلات مختلف باشیم.