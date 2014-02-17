کرمان بارانی می شود/ تند بادی با سرعت 60 کیلومتر کرمان را در نوردید

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده حبیبی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر یک سامانه بارشی در حال ورود به استان کرمان است و هم اکنون آسمان کرمان در حال افزایش ابر است.

وی گفت: این جبهه هوایی استان کرمان به خصوص غرب استان را در بر می گیرد و از اواخر امشب شاهد آغاز بارندگی در استان کرمان خواهیم بود.

حبیبی ادامه داد: بارندگی در مناطق سردسیر استان کرمان به صورت برف می باشد.

وی از مردم کرمان می خواهیم طی ساعتهای گذشته از مسیر سیلابها دور شوند.

وی همچنین از بروز تند باد در روز جاری در کرمان خبر داد و گفت: بیشترین سرعت باد در کرمان 60 کیلومتر در ساعت ثبت شده است.