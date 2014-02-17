  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۵۵

حبیبی:

کرمان بارانی می شود/ تند بادی با سرعت 60 کیلومتر کرمان را در نوردید

کرمان بارانی می شود/ تند بادی با سرعت 60 کیلومتر کرمان را در نوردید

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان از بارش باران و برف در استان کرمان طی روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده حبیبی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر یک سامانه بارشی در حال ورود به استان کرمان است و هم اکنون آسمان کرمان در حال افزایش ابر است.

وی گفت: این جبهه هوایی استان کرمان به خصوص غرب استان را در بر می گیرد و از اواخر امشب شاهد آغاز بارندگی در استان کرمان خواهیم بود.

حبیبی ادامه داد: بارندگی در مناطق سردسیر استان کرمان به صورت برف می باشد.

وی از مردم کرمان می خواهیم طی ساعتهای گذشته از مسیر سیلابها دور شوند.

وی همچنین از بروز تند باد در روز جاری در کرمان خبر داد و گفت: بیشترین سرعت باد در کرمان 60 کیلومتر در ساعت ثبت شده است.

کد مطلب 2238504

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها