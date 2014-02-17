سپردن هیئت فوتبال خوزستان به افراد ورزشی/ تشکیل کمیته رشته های پرمدال در استان

به گزارش خبرنگار مهر. فرامرز کیانی زاده عصر امروز در اولین نشست خبری خود در خصوص هدف گذاری و برنامه های اداره کل ورزش استان برای توسعه ورزش خوزستان اظهار کرد: انعکاس اخبار ورزشی توسط رسانه های مختلف استان بدون شک باعث بالارفتن روحیه و انگیزه ورزشکاران می شود و خانواده های این ورزشکاران نیز بیشتر فرزندان خود را مورد حمایت قرار می دهند.

وی افزود: همچنین انعکاس اخبار ورزش قهرمانی استان باعث می شود مسئولان استان توجه بیشتری به رشته های مدال آور داشته باشند که همین امر موجب بالا رفتن انگیزه قهرمانان استان می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: یکی دیگر از مسایلی که در ابتدای کار باید به آن توجه داشت؛ بحث انتقادات و پیشنهادات است. به هیچ عنوان از بیان ضعف ها و انتقادات ناراحت نمی شویم بلکه دانستن ضعف ها به ما کمک می کند تا آنها را برطرف کنیم و در جهت توسعه و رشد ورزش استان بهتر گام برداریم.

وی بیان کرد: با وجود این، این وعده را می دهیم که اگر رسانه ها بتوانند انتقاد یا پیشنهادی را در خصوص طرحی مطرح کنند که به عملیاتی شدن منجر شود به صورت ویژه از آنها تقدیر خواهیم کرد.

کیانی زاده با بیان اینکه به اعتقاد من اگر در برنامه 90 زیر سئوال برویم بهتر از آن است که در مسابقات آسیایی زبر سئوال برویم، گفت: در دو ماه گذشته می دانستیم که ورزشگاه الغدیر ضعف هایی دارد ولی با وجود این، بازی فولاد را در این ورزشگاه برگزار کردیم و همین امر باعث شد ضعف های این ورزشگاه به برنامه 90 کشیده شود و مجموعه برای برطرف کردن ضعف ها زیر فشار رود و مشکلات هر چه سریعتر برطرف شوند.

وی اظهار کرد: خیلی از مدیران در دستگاه های مختلف استان به دلایلی از قبیل ترس و احتیاط به معاونان خود اجازه صحبت کردن و مصاحبه را نمی دهند ولی برنامه ما خلاف این موضوع است و ما قصد داریم در برخی موارد به آنها اختیار کامل دهیم تا بتوانند ارتباط خوبی با رسانه ها داشته باشند زیرا مدیر خوب فردی است که پس از خود چند مدیر پاسخگو در مجموعه خود داشته باشد.

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: در بحث برنامه های خود به مدیریت علمی همراه با برنامه ریزی و برنامه مداری اعتقاد دارم و معتقدم که به تمامی کارها باید به صورت علمی نگاه کنیم.

وی بیان کرد: بدون شک از این به بعد شاهد یک مدیریت علمی تر و نوین تر خواهد بود و دیگر مانند مدیران گذشته به صورت سنتی کار نمی کنیم.

کیانی زاده ادامه داد: مدیرکل قبلی حدود چهار سال در استان کار کرد و زحمات زیادی برای توسعه ورزش استان کشید ولی خیلی از پروژه ها نیمه تمام ماند که ما تکمیل این پروژه ها را در اولویت کار خود قرار داده ایم.

وی افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان اداره ای خدماتی و مصرفی است و مانند برخی از سازمان ها نمی تواند بدون اکتفا به دیگران روی پای خود بایستد و باید مدیران آن به دنبال تعامل و ارتباط باشند تا به نتیجه برسند.

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان گفت: اگر مدیر شهرستانی با فرماندار و نماینده مجلس آن شهرستان ارتباط و تعامل خوبی نداشته باشد نمی تواند در کار خود موفق شود و ناچاریم جایگزینی برای مدیر آن شهرستان پیدا کنیم.

وی ادامه داد: اگر اداره کل ورزش و جوانان با استاندار تعامل خوبی نداشته باشد نمی تواند از حمایت های استاندار برخوردار شود و به عقیده من باید مدیریت را کنار بگذارد.

کیانی زاده تصریح کرد: در یک دوره به دلیل عدم تعامل مدیرکل با استاندار حدود سه سال ورزش به استان آسیب های جدی وارد شد و از حق خود محروم ماند در حالی که در آن دوره باتوجه به بند (ب) می توانستیم چندین میلیارد تومان بودجه برای ورزش استان جذب کنیم.

لزوم تشکیل شورای ورزش خوزستان

وی اظهار کرد: یکی از کار هایی که مدنظر من است؛ تشکیل شورای ورزش استان است زیرا اتاق فکر ورزش در سال های گذشته نتوانست به ورزش استان کمک کند. شورای ورزش استان نهاد و مرجع قانونی است و مصوبات آن نیز قانونی تر است و ضمانت اجرایی مصوبات بیشتر است.

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان گفت: برنامه ریزی و هدف گذاری برای شهرستان ها و ایجاد تقویم ورزشی برای آنها یکی دیگر از برنامه های اصلی برای سال آینده است.

وی بیان کرد: اعتقاد داریم که اگر این هدف گذاری سه سال تداوم داشته باشد ورزش خوزستان می تواند از ورزش کشور نیز جلو بزند.

کیانی زاده تصریح کرد: در سال های گذشته بر اساس طرح آمایش در شهرستان ها اقداماتی انجام شد ولی بر اساس این طرح کار چندانی انجام نشد و حتی یک ریال هم به رشته خواصی در شهرستانی بودجه داده نشد و قصد داریم این طرح را بازنگری کنیم و به شهرستان ها بیشتر کمک کنیم.

راه اندازی کمیته ورزش های پرمدال در خوزستان

وی ادامه داد: همچنین راه اندازی کمیته رشته های پرمدال با هشت تیم در قالب طرح آمایش یکی دیگر از برنامه های ما در هدف گذاری که داریم به شمار می رود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان تصریح کرد: تجهیز و راه اندازی پایگاه قهرمانی در سطح استان در چند ماه آینده یکی دیگر از برنامه های اصلی ما به شمار می رود.

وی بیان کرد: برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی استان می تواند عامل مهمی برای توسعه ورزش همگانی باشد زیرا بحث استعدادیابی و بالارفتن انگیزه ورزشکاران و قهرمان پروری را به دنبال دارد.

کیانی زاده اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده ما در این چند سال این بود که تیم های ورزشی ما تحت پوشش ادارات قرار نمی گرفتند که همین امر باعث شد تیم هایی نظیر جودو و بدمینتون استان به شدت در لیگ برتر آسیب ببیند و دسته ای دیگر از تیم ها نظیر دوچرخه سواری به دلیل عدم حمایت نتواند وارد لیگ برتر شود.

ایجاد صندوق حمایت از قهرمانان در خوزستان

وی ادامه داد: صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان اکنون در سطح کشوری وجود دارد ولی سعی داریم این صندوق را در سطح استان نیز ایجاد کنیم.

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان گفت: در بحث همگانی نیز قصد تشکیل شورای ورزش همگانی را داریم ولی باید به دنبال ورزش همگانی پایدار باشیم.

وی با بیان اینکه به بحث آموزش اعتقاد زیادی دارم، اظهار کرد: در برخی از رشته های ورزشی مربیان درجه سه زیادی است که برای آنها کلاس ارتقای درجه برگزار نمی شود و تنها در طول سال کلاس درجه سه برگزار می شود به همین تعداد آنها بالارفته است. باید در این رشته ها شرایط را برای ارتقای مربیان به درجه های بالاتر فراهم کرد.

کیانی زاده ادامه داد: در بحث عمرانی نیز اولویت اصلی ما تکمیل پروژه های نیمه تمام است که در این در این سه سال گذشته اعتبارات عمرانی خوبی را برای تکمیل آنها دریافت نکرده ایم.

وی افزود: برای اینکه سرانه فضای ورزشی استان را افزایش دهیم ایجاد فضاهای ورزشی روباز را در اولویت کار خود قرار می دهیم.

کمبود نیرو در شهرستانها

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه ضعف ها باعث می شود چرخ ورزش شهرستان ها به خوبی نچرخد، گفت: در خصوص بخش کارکنان نیز در خیلی از شهرستان ها با کمبود نیرو مواجه هستیم تا حدی که در برخی شهرستان ها برای مدیریت اداره ورزش و جوانان هیچ نیرویی نداریم ولی سعی داریم مجوز جذب نیروهای کارشناس را برای پر کردن فضاهای خالی ادارات خود دریافت کنیم تا بتوانیم ضعف را پوشش دهیم.

کیانی زاده تصریح کرد: اگرچه ره اندازی اداره ورزش و جوانان اهواز مشکلات و اختلاف نظراتی را برای ما به دنبال دارد ولی اگر این مسایل را تحمل کنیم می توانیم به نتایج مثبتی برسیم.

90درصد مدال های را آقایان می گیرند

وی در خصوص توسعه ورزش بانوان استان اظهار کرد: اکنون بیش از 90 درصد مدال هایی که در بخض قهرمانی دریافت می کنیم توسط آقایان است ولی به همان تعداد هم در بخش بانوان مدال وجود دارد که از آن بی بهره ایم. سعی داریم توجه بیشتری به بخش بانوان داشته باشیم و همچنین به بخش توسعه ورزش همگانی بیشتر توجه می کنیم.

مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان در خصوص نبود نماینده ای از خوزستان در تیم ملی فوتبال گفت: متاسفانه با توجه به ظرفیتی که در این رشته در خوزستان وجود دارد همچنان در تیم ملی نماینده ای نداریم ولی با راه اندازی هیات فوتبال اهواز شاید بیشتر از گذشته دراین رشته پرطرفدار مطرح شویم.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات رئیس هیات فوتبال خوزستان اظهار کرد: هر شخصی که فکر می کند توانمندی لازم را برای این سمت دارد می تواند نامزد شود ولی اولویت اصلی با اشخاصی است که سابقه مدیریتی داشته و به مسایل فنی آشنایی بیشتری دارند. خیلی ها اعتقاد دارند که افراد سیاسی می توانند از طریق ارتباطات خود بودجه برای فوتبال جذب کنند ولی سعی داریم از افراد ورزشی استان برای این سمت شخصی را با رای مجمع در نظر بگیریم. تا دوم اسفند ماه نیز فرصت برای ثبت نام وجود دارد و انتخابات مجمع نیز به سال آینده می کشد.