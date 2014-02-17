مسائل اخلاقی باید در دانشگاه فرهنگیان پررنگ باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌السلام مهدی عربپور ظهر دوشنبه در آیین آغاز به تحصیل دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فرهنگیان استان کرمان اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان از مطالبات به حق مقام معظم رهبری بود.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش باید برای تدریس در مدارس خود زمینه تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز را فراهم کند و نیروها در برنامه‌های آموزش و پرورش تربیت شوند و در سطوح مختلف تحصیلی تدریس کنند.

امام جمعه موقت کرمان افزود: دانشگاه فرهنگیان مایه امیدواری و سربلندی برای فعالیت‌های آموزش و پرورش است و دانشجو معلمان دارای استعداد هستند که توانسته‌اند، مرحل مختلف برای ورود به دانشگاه فرهنگیان را بگذرانند.

عربپور با اشاره به تفاوت بین دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاه‌ها ابراز داشت: آینده دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان مشخص است در حالی که دانشجویان سایر دانشگاه‌ها آینده مشخصی ندارند.

وی ادامه داد: رسالت و مسئولیت دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان از ابتدا مشخص است و امام خمینی (ره) می‌فرماید معلمی شغل انبیا است.

این مسئول عنوان کرد: معلمی دارای مقدماتی است و دانشجومعلمان باید در کنار آموزش‌های مهارتی لازم به خودسازی و تادیب نفس بپردازند.

عربپور تصریح کرد: باید به دانشگاه فرهنگیان به مانند یک مرکز حوزه علمیه نگاه کرد و مسائل اخلاقی و تزکیه نفس در این دانشگاه پررنگ باشد و دانشجومعلمان به نماز اول وقت و نماز شب اهمیت دهد.