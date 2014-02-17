آداب و رسوم مردم اردبیل گنجینه خلق آثار هنری است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر شریفی عصر دوشنبه در اختتامیه جشنواره استانی فیلم فجر، فیلم مهر و جشنواره عکس تجلی حضور در اردبیل افزود: اردبیل یکی از شهرهای مهم کشور در سیر تاریخی بوده چنانچه اولین دولت ملی در اردبیل شکل گرفته و بحث فرهنگی بسیاری در آن پرورش و رشد یافته است.

وی با اشاره به سبقه فرهنگی اردبیل بویژه پیشتازی در روزنامه نگاری، تئاتر، ادبیات، موسیقی و حتی ساخت سازهای موسیقی که حتی در اروپا نیز شهرت دارد، تاکید کرد که اینها نشان می دهد که اردبیل به لحاظ تاریخی و فرهنگی ریشه غنی دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اردبیل با بیان اینکه همه این فرهنگ ها می تواند به اثر هنری قوی تبدیل شود، ادامه داد: اما امروز در بسیاری از زمینه ها اردبیل وضعیت مطلوبی ندارد و انتظار این است که در عرصه های هنری و فرهنگی خیلی توسعه یافته تر باشد.

وی سینما را از جمله یکی از هنرهایی دانست که توسعه آن به توسعه و پویایی جامعه می انجامد و تصریح کرد: رونق فیلم سازی در هر کشوری نشانه ای از توسعه فرهنگی و هنری است، یا لااقل یکی از شاخصه های این معیار است.

شریفی تعامل سیاسی پیشرفته تر، جامعه توسعه یافته تر، معرفی فرهنگ و هنر به دیگر کشورها و... را از جمله ویژگی های توسعه سینما و هنر دانست و عنوان کرد: کشور هنر یکی از این کشورهایی است که با توسعه هنری بویژه در حوزه سینما توانسته امروز به یکی از کشورهای پیشرفته تبدیل شود.

وی در عین حال هنرمند گریزی را یکی از مهمتریم مشکلات این عرصه در استان اردبیل برشمرد و ادامه داد: رواج برخی مسایل اجتماعی نادرست باعث طرد هنرمندان و فرهنگ دوستان اردبیل شده که نباید اینگونه باشد.

این مسئول ارتقاء فرهنگ و هنر استان را عاملی برای رونق اقتصادی و اجتماعی و نیز ایجاد ارتباط دانست و تاکید کرد، باید نگاه را تغییر داد، تا در حوزه هنری جامعه پویاتر و شاداب تر فعال شده و آثار نابی را تولید و عرضه کند.