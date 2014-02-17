افزایش تولد نوزادان ناقص الخلقه در برومی اهواز/آلودگی صنعتی و پسماند متهم اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، حسن جعفری عصر امروز در بیست و هشتمین جلسه شورای شهر اهواز گفت: بررسی هایی که انجام دادیم نشان می دهد که ظرف هشت سال گذشته تولد نوزادان ناقص الخلقه و معلول در منطقه برومی بیشتر شده است.



وی افزود: بر اساس تحقیقات مرکز بهداشت شرق اهواز این مساله ژنتیکی نبوده و به دلیل آلودگی های صنعتی و دفن طولانی مدت زباله در این منطقه است.



جعفری با اشاره به قرار گرفتن سایت دفن زباله اهواز در منطقه برومی در 20 سال گذشته اظهار کرد: شیرابه این زباله های دفن شده باعث آلودگی آب منطقه شده و سلامتی ساکنان را تحت تاثیر قرار داده است.



بخشدار غیزانیه همچنین با انتقاد از نحوه خدمات رسانی به منطقه برومی، الحاق این منطقه را به عنوان ناحیه منفصل به شهرداری خواستار شد.



وی گفت: با وجودی که منطقه برومی یکی از ورودی های اصلی اهواز و دارای جاده ترانزیتی و مملو از واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک است اما شهرداری حتی به عنوان منطقه حاشیه نیز آن را در نظر نمی گیرد.



به گفته وی، جمعیت هفت هزار نفری برومی با احتساب شاغلان به 13 هزار نفر می رسد و 25 واحد صنعتی ملی در این منطقه فعال هستند با این حال هیچکدام از خیابان های این منطقه آسفالت نیست و لوله کشی مناسب آب شرب بی بهره است.



جعفری تصریح کرد: عوارضی که شهرداری از صنایع برومی دریافت می کند چندین برابر درخواست ساکنان است و انتظار می رود شورای شهر تصمیم مناسبی برای خدمات رسانی به منطقه اتخاذ کند.



جانعلی خورشیدی عضو شورای شهر در این نشست گفت: بخش غیزانیه با 95 روستا، 32 هزار نفر جمعیت دارد و 80 چاه نفت در این منطقه در حال بهره برداری است.