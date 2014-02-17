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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۰۵

با هدف صادرات به عراق/

نمایشگاه آب و برق کشور در اهواز آغاز به کار کرد

نمایشگاه آب و برق کشور در اهواز آغاز به کار کرد

اهواز - خبرگزاری مهر: نمایشگاه توانمندی های آب و برق کشور با هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق در اهواز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه در محل نمایشگاه های بین المللی شهرستان اهواز عصر دوشنبه و با حضور هیئی از کشور عراق آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه 70 شرکت خصوصی فعال در حوزه آب و برق از استانهای تهران، خوزستان، اصفهان و خراسان حضور دارند.

در نمایشگاه توانمندیهای صنعت آب و برق کشور در اهواز که در سطح دو هزار و 500 مترمربع زیربنا برگزار شده، دستاوردهای مهم بخش خصوصی و دولتی در حوزه صنعت آب و برق به نمایش گذاشته شده است.

هیئتی عراق برای بازدید از غرفه های این نمایشگاه و آشنایی هر چه بیشتر با توانمندیهای بخش خصوصی داخل کشور درزمینه خدمات فنی و مهندسی حضور دارند .

اولین نمایشگاه توانمندیهای صنعت آب و برق کشور دراهواز تا یکم اسفندماه ادامه دارد.

کد مطلب 2238511

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