نمایشگاه آب و برق کشور در اهواز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه در محل نمایشگاه های بین المللی شهرستان اهواز عصر دوشنبه و با حضور هیئی از کشور عراق آغاز به کار کرد.



در این نمایشگاه 70 شرکت خصوصی فعال در حوزه آب و برق از استانهای تهران، خوزستان، اصفهان و خراسان حضور دارند.



در نمایشگاه توانمندیهای صنعت آب و برق کشور در اهواز که در سطح دو هزار و 500 مترمربع زیربنا برگزار شده، دستاوردهای مهم بخش خصوصی و دولتی در حوزه صنعت آب و برق به نمایش گذاشته شده است.



هیئتی عراق برای بازدید از غرفه های این نمایشگاه و آشنایی هر چه بیشتر با توانمندیهای بخش خصوصی داخل کشور درزمینه خدمات فنی و مهندسی حضور دارند .



اولین نمایشگاه توانمندیهای صنعت آب و برق کشور دراهواز تا یکم اسفندماه ادامه دارد.