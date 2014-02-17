خوزستان قادر به تامین برق عراق است/تحریم ها برای برق بی تاثیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شمسایی در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه توانمندیهای صنعت آب و برق کشور در اهواز اظهار کرد: استان خوزستان به علت جایگاهی که از نظر جغرافیایی و اقلیمی دارد هم اکنون بیشترین میزان برق در کشور را تولید می کند که خوشبختانه از تولیدات برق خوزستان از کیفیت بالایی نیز برخوردار هستند و استانداردهای بین المللی را به دست آورده اند.



وی افزود: به همین دلیل نمایشگاه توانمندیهای صنعت آب و برق کشور در شهرستان اهواز به عنوان مرکز تولید برق کشور راه اندازی شده است به گونه ای که شرکت های خصوصی بی شماری به نیل به جایگاه رفیع استان خوزستان در بخش آب و برق در این نمایشگاه حضور یافته اند.



شمسایی عنوان کرد: در این مدت نیز در کشور به جایگاه مناسبی در تولید تجهیزات آب و برق با استاندارد بین اللملی دست یافته ایم که در این بین تعدادی از شرکت های بخش خصوصی 100 درصد کارهای طراحی و ساخت این تجهیزات را به عهده داشته اند.



مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به توان بالای شرکت های داخلی در تامین برق کشور بیان کرد: در بخش برق تمام فعالیت ها و تولیدات در سه بخش تولید، انتقال و توزیع توسط شرکت های داخلی انجام می شود.



وی با اشاره به اینکه تحریم های بی شمار دشمن در سال های اخیر نتوانسته آسیبی به تامین برق در کشور وارد کند، گفت: نزدیک به هشت سال است که در بخش نیروگاهی، ایران تحریم است با وجود این هم اکنون سالانه پنج هزار مگاولت در کشور برق تولید می شود به همین دلیل می توان گفت که تحریم های دشمن در صنعت برق به لطف توان بالای متخصصان داخلی بی تاثیر بوده است



شمسایی تصریح کرد: در بخش سد سازی، ساخت لوله های فاضلاب و زهکشی و بسیاری از موارد دیگر در این بخش توسط شرکت های داخلی کشور تامین و تولید می شود.