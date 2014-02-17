خشونت پلیس آمریکا بار دیگر تراژدی آفرید/ کتک پلیس یک نفر را کشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، روز جمعه برای یک خانواده آمریکایی که برای تفریح به تئاتر رفته بودند، با یک سرانجام تلخ به پایان رسید. بر این اساس در روز چهاردهم فوریه اعضای یک خانواده آمریکایی ساکن شهر مور در ایالت اوکلاهاما در مسیر بازگشت از تئاتر با دختر خود درگیری لفظی پیدا می کنند. در این میان "لوئیس رودریگز" تلاش می کند تا از درگیری بین آنها جلوگیری کند که این اقدام توجه ماموران پلیس را جلب می کند و در زد و خورد خشونت باری که بین آنها رخ می دهد، پدر خانواده می میرد.

نیروهای پلیس مدعی اند پس از آن که لوئیس با آنها درگیر شده، آنها به زد و خورد با وی پرداخته اند. با این حال "نیر" و "لوناهی" همسر و دختر مقتول ضمن رد این ادعا تاکید دارند پدر خانواده تلاش می کرده اعضای خانواده خود را از دسترس ماموران پلیس دور کند.

لوهانی به یک سایت خبری آمریکایی گفته است: آنها روی پدرم پریده و به زدن وی پرداختند گویی با یک قاتل و یا یک قاچاقچی مواد مخدر درگیر شده بودند. پدرم قصد جنگ با پلیس را نداشت، آنها آنقدر به سر او زدند دیگر نفس نکشید. وقتی آنها پدرم را بردند خون صورتش را پوشانده بود به گونه ای که نمی توانستید بشناسیدش.

این در حالی است که پس از پایان درگیری، همسر مقتول به پلیس توضیح داد که وی تنها می کوشیده به درگیری بین مادر و دختر خاتمه دهد. در این حادثه نام 5 افسر پلیس آمریکا به عنوان متهمان قتل این شهروند مطرح شده است. به گفته مقامات پلیس تحقیقات در مورد این پرونده آغاز شده است. با این حال همسر و دختر لوئیس طی مصاحبه های متعددی که با رسانه های آمریکایی داشته اند تاکید کرده اند وی بی گناه بوده و پلیس بدون اطلاع از وضعیت مداخله کرده و با خشونت بی حدی که به کار برده موجب کشته شدن او شده است.

این نخستین بار نیست که خشونت پلیس آمریکا موجب بروز حوادث تراژیک در آمریکا می شود. در همین راستا شهروندان آمریکایی با نامگذاری 22 اکتبر به عنوان "روز ملی مبارزه با خشونت پلیس" به تظاهرات علیه دستگاه پلیس این کشور می پردازند.