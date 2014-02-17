خوزستان امکان تامین خدمات آب و برق عراق را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی عصر امروز در مراسم افتتاحیه در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه توانمندیهای صنعت آب و برق کشور در اهواز اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف نمایش توان بالای خوزستان و کشور در تولید، تامین و انتقال آب و برق به کشور عراق راه اندازی شده است به همین دلیل انتظار می رود شرکت هایی که در این نمایشگاه حضور دارند بتوانند توانایی های خود را به خوبی به معرض نمایش بگذارند.



وی افزود: استان خوزستانبا کشور عراق اشتراکات فراوانی دارد به همین دلیل شرایط حضور شرکت های ایرانی در این کشور مهیا ضمن اینکه شرکت های ایرانی به خوبی قادر هستند خدمات فنی و مهندسی کشور عراق در زمینه آب و برق را تامین کنند.



سیاحی تاکید کرد: انتظار داریم این نمایشگاه راهی برای ایجاد تفاهم نامه بین کشور عراق و خوزستان برای حضور پر رنگ بخش خصوصی خوزستان در حوزه آب و برق کشور عراق را فراهم سازد و شرکت های خصوصی استان خوزستان امکان همکاری با این کشور را داشته باشند.



معاون عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: استانداری خوزستان در کنار بخش خصوصی آمادگی همکاری با کشور عراق و ایجاد تفاهم نامه همکاری در بخش آب و برق را دارد.



سیاحی با اشاره به اینکه 32 درصد از آب های جاری کشور در خوزستان واقع شده است، تصریح کرد: با در کنار هم قرار گرفتن بخش صنعت و کشاورزی باید از این پس شاهد تولیدات جدیدی در استان باشیم.



وی، آلودگی هوا و تعارض طرح های ملی با منافع استان را یکی دیگر از چالش های مهم در استان برشمرد و تصریح کرد: با افزایش جمعیت کشور نیاز به تولیدات کشاورزی نیز به همان اندازه افزایش خواهد یافت و به همین منظور باید به دنبال برنامه های برای کاهش اثرات تخربی بر روی خاک باشیم.



سیاحی افزود: پدیده گرد غبار در چند سال اخیر شهروندان خوزستانی را با مشکلات زیادی مواجه کرده به همین منظور باید توجه ویِژه ای به حل مشکل تالاب ها در استان شود.



معاون عمرانی استاندار خوزستان در پایان گفت: 50 درصد کارها و در آمد وزارت نیرو از سازمان آب و برق خوزستان است و این سازمان به نوبه خود یک وزارتخانه به شمار می رود و امیدواریم شاهد تحولی سازنده در این سازمان و سازمان های دیگر باشیم.

