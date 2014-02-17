شورای شهر اهواز همچنان در بند حاشیه ها/ الحاق بروال باز هم به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در بیست و هشتمین جلسه علنی، سید مهدی آلبوشوکه عضو شورای شهر اهواز، نوبت نطق پیش از دستور خود را به فرمانده بسیج منطقه زرگان داد تا شاید پایانی باشد برای بحث هایی که در نشست علنی هفته گذشته میان یک عضو شورا و شهردار یکی از مناطق اهواز در گرفت.

سیدمحمدحسین معمر فرمانده بسیج منطقه زرگان با ابراز تاسف نسبت به حوادث جلسه گذشته شورا گفت: در پی بازدید مریم ابریشم کار ناظر شورای شهر از منطقه زرگان و تحقیق میدانی، مورد هجمه مدیریت منطقه سه قرار گرفت. جای سئوال این است که اگر برخورد با عضو شورا این گونه است پس نحوه برخورد با مراجعان چگونه است؟

وی با بیان اینکه با هیچ مدیری مشکل شخصی نداریم و ملاک عملکرد است، افزود: شهادت می دهم که در این چند سال بیشترین نارضایتی از عملکرد شهرداری بوده و موضوع را بحرانی تشخیص می دهم.

معمر تصریح کرد: جوانان منطقه و معتمدین محل راه حل مشکل منطقه را تغییر مدیریت می دانند و این خواسته تا حصول نتیجه پیگیری می کنند.

به گفته وی، در این مدت تعدادی از شورایاران و جوانان منطقه از سوی شهرداری تهدید به بازداشت شده اند.

سخنان معمر با واکنش شدید چند نفر از حاضران اختلال در نظم جلسه روبرو شد. این افراد مدعی بودند منطقه سه شهرداری اهواز تنها منطقه مشکل دار اهواز نیست و باید مشکلات دیگر مناطق نیز مطرح شود.

آذر زمان پور نیز دادن نوبت نطق از سوی عضو شورا به نمایندگان شهروندان را غیرقانونی دانست و نسبت به آن اعتراض کرد.

بروال در راه بی پایان الحاق

الحاق منطقه بروال به اهواز یکی از لوایح مطرح شده در بیست و هشتمین جلسه شورای شهر اهواز بود که از مدتی پیش از سوی ساکنان این منطقه دنبال می شود.

اعضای شورا در این نشست طی شدن روال قانونی الحاق تعدادی از مناطق حاشیه از جمله منطقه بروال، عین دو، خبینه، ملاشیه و تعاونی فرهنگیان را توسط شهرداری اهواز تصویب کردند.

ابراهیم نوشادی معاون برنامه ریزی شهردار اهواز در این نشست با بیان اینکه شهرداری در تعیین محدوده و حریم شهر نقشی ندارد، گفت: محدوده شهر اهواز را طرح جامع مشخص می کند که زیر نظر اداره کل مسکن و شهرسازی در حال تدوین است.

وی افزود: بهترین راه برای حل مشکل الحاق مناطق حاشیه به اهواز، طی روال قانونی از جمله دعوت از مدیرکل راه و شهرسازی و مشاور طرح در جلسات شوراست و یا طرح آن در کمیسیون ماده 5 استانداری است.

نوشادی همچنین با ابراز گلایه از اعضای شورای شهر برای عدم حضور در کمیسیون های بررسی بودجه شهرداری اهواز، اظهار کرد: بودجه شهر اهواز در حال بررسی است و اعضای شورا برای طرح نظرات خود باید در کمیسیون های بررسی بودجه شرکت کنند. زیرا بعد از بستن بودجه و تعیین منابع و مصارف امکان تعریف کردن ردیف جدید نیست.

تخلف اتوبوسرانی

نماینده رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی اهواز نیز در این نشست نیز نسبت به سیستم بلیت الکترونیکی در اتوبوس ها اعتراض کرد و آن را خلاف قراردادهای اتوبوسرانی با رانندگان عنوان کرد.

عموری با اشاره به اینکه تعدادی از اتوبوس های درون شهری چند سال است که به بخش خصوصی واگذار شده اند، گفت: بر خلاف قرارداد فیمابین و مصوبات موجود اتوبوسرانی بدون نظر و موافقت مالکان این اتوبوس ها دستگاه های کارت خوان (سیستم بلیت الکترونیک) را در این اتوبوس ها راه اندازی کرده است.

وی افزود: هزینه خرید و نصب دستگاه ها را نیز شهرداری بر مالکان تحمیل کرده و روزانه 17.8 (هفده و هشت دهم) درصد معادل 20 هزار تومان (ماهانه 600 هزار تومان) بابت این موارد از رانندگان دریافت می کند در حالی که بررسی ها نشان می دهد که در شهرهای دیگر شهرداری هزینه ای برای دستگاه های کارت خوان از رانندگان اخذ نکرده است.

عموری همچنین اظهار کرد: بابت یارانه حمل مسافر و تعمیر و نگهداری اتوبوس ها از سال 88 تا کنون هیچ کمکی از شهرداری دریافت نکردیم در حالی که در شهرهای دیگر از جمله شیراز اینگونه نبوده است.

بر اساس این گزارش مقرر شد قرارداد شهرداری و رانندگان بررسی و نتیجه به صورت مکتوب به شورا اعلام شود.

تشکیلاتی بدون ناظر

جانعلی خورشیدی عضو شورای شهر اهواز در نطق پیش از دستور خود خطاب به بختیاری هایی که نسبت به سریال «سرزمین کهن» معترض بودند، گفت: صدای شما به گوش صدا و سیما و مسئولان رسیده و همتبارانم را به خویشتنداری و آرامش دعوت می کنم و از مسئولان انتظار می رود از تکرار این ابهامات بحث انگیز پرهیز کنند.

وی تصریح کرد: تا کنون برای نظارت بر تشکیلات اداری و مالی شهرداری و اهرم های بازدارنده طرحی دیده نشده و با وجود تذکر مستقیم و غیرمستقیم نتیجه ای نگرفته ام.

خورشیدی همچنین حل مشکل نیم درصد سهم کتابخانه ها، احداث فرهنگسرا در هر منطقه، اطلاع رسانی به مردم در زمینه پیشرفت پروژه ها از جمله همسطح سازی پیاده روها، تامین ایمنی در محیط کار، امنیت شغلی کارگران و کارمندان و... شد.

سازمان های مردم نهاد در بودجه 93

بر اساس این گزارش، موضوع انعقاد متمم قرارداد 131 نفر کارشناس با شرکت تعاونی شهرگستر جنوب اهواز و 210 مصوبه شورای نامگذاری تصویب شد.

شورا با کلیات تامین تالار بزرگ همایش های بین المللی شهر با نظر کمیسیون مربوطه موافقت کرد.

همچنین مقرر شد درخواست موسسه روشندلان، انجمن دیابت خوزستان و سازمان های مردم نهاد برای کمک به تامین محل بررسی و در بودجه 93 شهرداری راهکاری برای کمک به این سازمان ها معرفی شود.