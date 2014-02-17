صعود پیمان چابهار و شاهین گناوه از گروه سه زیر گروه فوتبال ساحلی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار اول تیم های آپادانا شوش و دلیران تنگستان به مصاف هم رفتند که دلیران تنگستان توانست با نتیجه 5 بر4 حریف خود را شکست دهد.

در این دیدار مهدی میرزایی، مسعود منفرد هر کدام 2 گل و ایمان گورکی یک گل برای دلیران تنگستان به ثمر رسانیدند و برای آپادانا شوش مهدی رشنی 2 گل و مجتبی شواینی و امید سرخه هر کدام یک گل به ثمر رساندند.

از حواشی این بازی اعتراض بازیکنان تیم آپادانا به صحنه منجر به پنالتی برای تیم تنگستان بود و همین باعث شد بازی دقایقی متوقف شود.

در دیدار دوم شاهین گناوه پذیرای پیمان چابهار بود که نماینده گناوه دو بر یک مغلوب حریف خود شد در این مسابقه پرویزبشکنه و محمود ایوبی برای تیم چابهار و غلامرضا حسنی برای شاهین گلزنی کردند.

روز گذشته نیز دو دیدار برگزار شد که در دیدار اول دو تیم دلیران تنگستان و پیمان چابهار به مصاف هم رفتند و این نماینده چابهار بود که توانست در یک بازی نزدیک چهار بر سه دلیران تنگستان یکی از نمایندگان استان را مغلوب کند.

در دیدار دوم تیم شاهین گناوه توانست با درخشش غلامرضا حسنی حریف خود آپادانا ابوذر شوش را با حساب هفت بر دو شکست دهد و صدر گروه را در اختیار بگیرد.

با توجه به نتایج بدست آمده در روز پایانی پیمان چابهار با شش امتیاز و شاهین گناوه با پنج امتیاز تیم های اول و دوم گروه برای صعود به دور بعد شناخته شدند.

در پایان مسابقات از برگزار کنندگان این دوره تجلیل بعمل آمد.