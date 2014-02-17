راهیابی فیلم دا به مرحله نهایی جشنواره بین المللی 100/ 206 اثر به دبیرخانه جشنواره آوای مس رسید

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: فیلم داستانی "دا " به نویسندگی و کارگردانی امید میرزائی به بخش نهائی نهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای راه یافت.

وی گفت: فیلم داستانی "دا " که برداشتی آزاد از کتاب "دا " نوشته سیده زهرا حسینی می‌باشد از تولیدات سال 92 واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کرمان می‌باشد.

سالاری ادامه داد: علاوه بر فیلم یادشده، فیلم داستانی "مادرانه" به کارگردانی کیانوش غلامی، فیلم مستند "دست‌های چوبی" به کارگردانی حسین امیری دوماری و فیلم داستانی "مهاجرت مغزها" به کارگردانی مریم علوی از تولیدات هنرمندان استان کرمان به بخش نهایی این جشنواره راه یافته‌اند.

وی گفت: نهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای از 7 تا 9 اسفندماه در تهران برگزار می‌شود.

داوران جشنواره دوسالانه نمایشنامه نویسی کرمان معرفی شدند.

وی همچنین ادامه داد: جشنواره دو سالانه نمایشنامه نویسی استان کرمان با معرفی داوران استانی و کشوری خود به ایستگاه آخر رسید.

وی گفت: داوران این دوره به شرح ذیل اعلام شدند؛ نادر برهانی مرند – نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر کشور، دکتر فارس باقری – نمایشنامه نویس و استاد رشته ادبیات نمایشی دانشگاه تهران، عبدالرضا قراری – نمایشنامه نویس و تئوریسین تئاتر.

سالاری ادامه داد: آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره نمایشنامه نویسی کرمان نهم اسفندماه در تالار آفتاب کرمان برگزار می گردد.

راهیابی 206 اثر به دبیرخانه جشنواره آوای مس

وی در خصوص جشنواره اوای مس نیز گفت: با پایان یافتن مهلت ارسال اثر به جشنواره موسیقی آوای مس، کرمانی‌ها 206 اثر به دبیرخانه جشنواره آوای مس ارائه کردند.

سالاری ادامه داد: 206 اثر در شاخه‌های نی، ویولن کلاسیک، ویولن ایرانی، فلوت، آواز ایرانی، گروه نوازی، دوئت، آواز جمعی، آهنگسازی، پیانو، گیتار، سازدهنی، سنتور، آواز کلاسیک، دف، گروه نوازی کوبه‌ای، تنبک، تار و سه تار توسط متقاضیان حضور در جشنواره موسیقی آوای مس به دبیرخانه جشنواره های حوزه هنری کرمان ارائه شده است.

وی گفت: بر اساس این گزارش نوازندگان سنتور با 37 اثر و نوازندگان نی با 3 اثر به ترتیب بیشترین و کمترین آثار را ارائه کرده‌اند.

سالاری افزود: مرحله اول داوری آثار این جشنواره از امروز آغاز می‌شود و راه‌یافتگان به مرحله نهایی جشنواره در تاریخ 5 اسفندماه اعلام خواهند شد.

رئیس حوزه هنری کرمان گفت: جشنواره استانی موسیقی آوای مس از 14 لغایت 16 اسفندماه در شهر مس برگزار خواهد شد.