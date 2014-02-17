گذشت اولیاء دم جان جوان 27 ساله را نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمان عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: ح - س به اتهام قتل عمد مرحوم سجاد خاکساری در دادگاه کیفری استان به قصاص نفس از طریق حلق آویز با چوبه دار محکوم شد و این رای در شعبه 17 دیوان عالی کشور تایید شد و در راستای ماده 205 قانون مجازات اسلامی هم با اجرای حکم قصاص نفس نامبرده از سوی ریاست قوه قضاییه موافقت شده است.

علی سیدی افزود: در نهایت با تلاش ها و پیگیری های دستگاه قضایی و پرداخت دیه، خانواده مقتول از قصاص منصرف شدند.

وی اظهار کرد: قاتل برای ادامه محکومیت از جنبه عمومی به زندان بازگشت که بر اساس نظر قاضی برای ادامه حضور در زندان و یا آزادی وی تصمیم گیری می شود.

این مقام قضایی با اشاره به این مطلب که این نزاع به دلیل خواستگاری هر دو جوان از یک دختر بوده است، تصریح کرد: قاتل به مدت پنج سال در زندان بود و هم اکنون 27 ساله است و مقتول نیز در زمان قتل، 20 ساله بود.

وی یاداور شد: این گذشت اولیای دم، بعد از انداختن طناب دار به گردن مقتول انجام شد و دستور توقف اجرای حکم قصاص صادر شد و محکوم در عین ناباوری از قرنطینه خارج شد.

وی تصریح کرد: این محکوم فاقد سابقه کیفری بوده است.