مدیریت استان کرمان با زمین خواری برخورد می کند/ بناهای غیرقانونی تخریب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تصمیم مقامات استان کرمان عصر دوشنبه و با حضور مسئولین اجرایی ، قضایی و شهرداری روند تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف ترمینال جدید کرمان آغاز شد.

محمدجواد کامیاب در این مراسم تاکید کرد به هیچ عنوان فعالیت زمین خواران تحمل نمی شود و هر گونه دست درازی به زمینهای دولتی با جدیدت پاسخ داده می شود.

وی گفت: عده ای افراد سود جو زمینهای دولتی را به مردم می فروشند و به همین دلیل از مردم می خواهیم قبل از هر گونه خرید زمین به خصوص در مناطق حاشیه ای از دستگاههای قانونی زمینهای را استعلام کنند.

معاون عمرانی استاندار مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز را مستمر و قاطعانه خواند و گفت: این موضوع با جدیت ادامه خواهد داشت.