غلامرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 55 درصد طرح‌های اشتغالزایی این نهاد در حوزه دامپروری و کشاورزی است و طرح‌های این چنینی با هدف خودکفایی خانواده تحت پوشش اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: طرح های خودکفایی این نهاد در سرفصل های کشاورزی، صنعت، خدمات، دامپروری، شیلات، صنایع دستی و فعالیت های صنفی تعریف می شود و در این راستا برای اشتغال مددجو مراحل استعداد سنجی باتوجه به قابلیت ها و مهارتهای فرد انجام می شود.

محسنی بیان کرد: اجراي طرحهاي خوداشتغالي و ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي خانواده‌هاي نيازمند، با اتخاذ سياستهاي مؤثر و كارآمد، در رأس اهداف و برنامه‌هاي كميته امداد امام خميني(ره) قرار دارد و ارمغان آن تأمين عزت و كرامت خانواده‌ها و نيل به استقلال اقتصادي است.

معاون اشتغال وخودكفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی با اشاره به نظارت بر طرح‌های خودکفایی تصریح کرد: هم اکنون 60 ناظر در سطح این استان بر طرح های خودکفایی نظارت می‌کنند.

به گفته وی سال گذشته به 2 هزار و 379 زن سرپرست خانوار تسهیلاتی به منظور فعالیت در مشاغل خانگی پرداخت شده است.

وی از اعطا 114میلیارد تومان تسهیلات در قالب قرض الحسنه به مددجویان کمیته امداد در سال گذشته خبر داد و افزود: با توجه به اینکه مهمترین جامعه هدف در طرح های اشتغالزایی روستائیان هستند بیش از 55 درصد طرح های خودکفایی این نهاد در حوزه دامپروری و کشاورزی است.