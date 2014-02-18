316 هزار کیلو آرد در 51 روستای شهرستان دشتی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین جلالی دوقزلو عصر دوشنبه در حاشیه توزیع آرد بین روستائیان شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توزیع مناسب و عادلانه آرد را به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌ها در دستور کار داریم و تلاش داریم تا عملکرد مطلوبی در این راستا داشته باشیم.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان دشتی در ادامه خاطرنشان ساخت: از ابتدای سال جاری تاکنون 316هزار و920 کیلو آرد خبازی بین 51 روستای شهرستان دشتی توزیع شده است.

جلالی دوقزلو با اشاره به محل توزیع این آردها بیان داشت: از این تعداد 29هزار و600 کیلو آرد خبازی و 287 هزار و320 کیلو آرد به صورت خانه پز بین روستائیان توزیع شده است.

توزیع آرد بین عشایر نیز توسط شرکت تعاونی

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان دشتی افزود: سهمیه توزیع شده بین روستائیان طبق آمار اعلام شده از سوی اداره غله استان است که ماهانه اتفاق می افتد.

جلالی با اشاره به اینکه این آردها از طریق شوراهای روستا و شرکت تعاونی بین روستائیان توزیع می شود اضافه کرد: توزیع آرد بین عشایر نیز توسط شرکت تعاونی که مخصوص عشایر است بین آنها توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این آردها بین 51 روستا توزیع می شود بیان کرد: در بخش مرکزی هفت روستا، شنبه وطسوج 10 روستا و کاکی نیز 34 روستا بر اساس کد ملی و شناسامه توزیع می شود.

