انديشه و تفكر قرآني ،قدرت مديريت جامعه را دارد

به گزار ش خبرنگار گروه دين و انديشه " مهر" در مشهد ، آيت الله واعظ طبسي ، نماينده ولي فقيه در خراسان و توليت آستان قدس رضوي در مراسم افتتاحيه دومين همايش سفيران رضوان ، ويژه مربيان قرآني آستان قدس رضوي در سراسر كشور با اعلام اين مطلب افزود : نگاه ما به قرآن ، نگاه به يك مجموعه فكري ، تفكرو انديشه اي است كه قدرت مديريت جامعه بشري را تا روزقيامت داراست .

در اين مراسم كه با حضور بيش از 200نفر از مربيان مهدالرضاهاي كشور ، پيشكسوتان ، قاريان و حافظان قرآن و شخصيت هاي فرهنگي برگزار شد ، آيت الله واعظ طبسي با تاكيد بر اين موضوع كه قرآن كتاب ارايه دهنده صحيح ترين و استوار ترين تفكر و انديشه در بين همه مكاتب و اديان الهي است تصريح كرد : هر چه بيشتر در اين زمينه ها كار كرده و به ترتيب نيروهاي متخصص بپردازيم ، بهتر بتوانيم در نگاه به آينده اي دور ، آرمانهاي نظام و انقلاب اسلامي را استحكام و دوام ببخشيم .

وي خطاب به مربيان قرآني افزود : در آموزش قرآن تنها به سراغ خانواده هايي كه از ارتباط عاطفي و معنوي بالايي با خاندان عصمت و طهارت (ع) برخوردار هستند نرويد زيرا جوانان و نوجوانان زيادي هستند كه علي رغم داشتن توان ،ظرفيت و اشتياق دروني براي فراگيري مفاهيم قرآني ، اطلاعات اسلامي آنها بسيار ضعيف و اسلام براي آنها به درستي تجسم نيافته است ،لذا از طريق آموزش قرآني و مفاهيم ديني مي توان آنها را براي مسير تربيت صحيح قرار داد .

نماينده ولي فقيه در خراسان كه قبل از ايراد سخنان خود از بخش ها ي مختلف دارالقرآن آستان قدس رضوي بازديد به عمل آورده بود ، با تقدير از تلاش هاي صورت گرفنه گفت : لازم است براي فهم بهتر مفاهيم و تفاسير قرآني ،آنها را با زباني ساده ،قابل فهم ،جذاب و دلنشين براي كودكان بيان كنيد و ارتباط خود را با اقصي نقاط كشور و حتي خارج از كشور گسترش دهيد .

آيت الله واعظ طبسي عنايت خاص رهبر معظم انقلاب به قرآن را يادآور شد و گفت : تا كنون در فعاليت هاي قرآني آستان قدس رضوي ،از ارشادات و رهنمودهاي ايشان بهره هاي زيادي برده ايم و همواره ديدگاه هاي بلند ياشان را در اين زمينه دنبال مي كنيم .

وي با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر ، از دولت جديد خواست تا كمر همت براي خدمت به ملت بزرگ ايران بسته و از منابع و ظرفيت هاي ارزشمند كشو در راه حفظ عزت ،استقلال و تعالي ايمان و مقومت در برابر دنياي استكبار به بهترين وجه استفاده كند .

به گزارش "مهر"، در اين مراسم معنوي و با شكوه كه در دارالقرآن حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد ، امير خوراكيان در سخناني به اهداف همايش سفيران رضوان اشاره كرد و گفت : ارتقاي سطح علمي و دانش مربيان ،همسان سازي روشها ،گنجاندن مفاهيم قرآن در آموزش هاي روان خواني و روخواني و تبادل نظر و انتقال تجربيات ،از جمله اهداف مورد نظر همايش است .

معاون ارنباطات و تبليغات آستان قدس رضوي افزود : در دو سال اخير ، جهتگيري فعاليت هاي فرهنگي آستان قدس رضوي در زمينه هايي چون تخصصي كردن فعاليت هاي ،برقرار يارتباط دوسويه ،تنوع بخشي به برنامه ها ،توجه خاص به كودكان ،توجه به مفاهيم ،ترجمه و تفسير و ايجاد جاذبه هاي لازم از طريق وارد كردن هنر و ادبيات در فعاليت هاي قرآني متمركز شده است .

يادآور مي شود همايش سفيران رضوان از امروز تا دهم شهريورماه با حضور بيش از 200 مربي قرآني از حدود 20 شهر كشور در مركز تربيت معلم شهيد بهشتي مشهد مقدس ادامه مي يابد.