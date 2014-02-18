اجرای مصوبات سفر رهبری به کرمانشاه الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهيم رضايي روز سه شنبه، اظهار داشت: سفر مقام معظم رهبري به استان در سال 1390 داراي مصوبات ارزشمند و مهمي براي استان بود كه ما خود را ملزم به پيگيري به منظور اجراي اين مصوبات مي دانيم.

وی خاطرنشان کرد: طي چند مدت گذشته تلاش هاي خود را براي اجرا مصوبات سفر معظم له به استان بكار گرفته ايم و از مسئولين و مديران استان خواسته ايم در اين زمينه با قاطعيت و نهايت اهتمام كوشش کنند.

رضایی افزود: همچنين با مسئولين كشوري نيز در خصوص تسريع در اجراي مصوبات سفر مقام معظم رهبري به استان چندين نشست و جلسه برگزار شده است، زيرا اعتقاد داريم كه اين مصوبات زمينه ساز تحول گسترده در استان است.

استاندار كرمانشاه گفت: مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان با هدفمندي و با توجه به شرايط استان تصويب شده اند، لذا هيچ گونه قصور و كوتاهي در اجراي آنها پذيرفتني نيست.

رضايي بابادي تصريح كرد: همواره از مسئولين خواسته ام كه جهت حل مشكلات مردم گام بردارند و وقت خود را وقف خدمت رساني صادقانه و دلسوزانه به مردم استان کنند.

وي گفت: خوشبختانه شرايط لازم و بسترهاي مناسب براي حركت به سمت شكوفايي و توسعه استان فراهم است و با همكاري و هماهنگي بخش خصوصي و سرمايه گذاران مي توانيم شرايط بهتري براي كرمانشاه رقم بزنيم.