به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی که از صبح امروز در سالن اجلاس سران آغاز شد، گفت: از میهمانان عزیز، نمایندگان محترم مجالس عضو اتحادیه که دعوت ما را پذیرفتند صمیمانه سپاسگزارم از آقای روحانی رئیس جمهور، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و حجت الاسلام حسن خمینی و نیز همکاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که جلسه ما را مزین نمودند، تشکر می کنم.

لاریجانی ادامه داد: از رئیس جمهور کشور سودان آقای عزالدین فاتح سپاسگزارم که در دوره ریاست خود در اتحادیه منشاء خیر و تحول بود و از خدای تبارک و تعالی می خواهم در دوره جدید اتحادیه خیر امت اسلامی را مقدر کند، از دبیرکل و اعضای دبیرخانه اتحادیه نیز متشکرم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز عالم اسلام از توانمندی های مناسبی برای پیشرفت برخوردار است، چه در بعد علمی و فناوری، چه در زمینه انرژی گفت: بسیاری از کشورهای اسلامی موقعیت ژئوپلتیک ارزشمندی دارند که همه این استعدادها وقتی بکار گرفته شود، می توان انتظار داشت که در مقابل استعمارگری کشورهای بزرگ جایگاه عزتمندی برای امت اسلامی تدارک نماید.

وی افزود: خوشبختانه در سال های اخیر موج بیداری اسلامی حرکت های دموکراتیک ارزشمندی برای کشورهای اسلامی ایجاد نموده است، که پایداری بر استقلال ملل اسلامی را تضمین می کند و از طرفی زمینه هم‌گرایی و وحدت امت اسلامی را افزون نمی نماید.

لاریجانی بیان کرد: سروران گرامی در همین مقطع روبه رشد جامعه اسلامی صداها و اقدامات شومی از تحجرگرایی و افراطی‌گری شنیده می شود که با شیوه استعمارگری تفرقه‌افکنی و با ابزار تکفیر به دنبال فرسایش انرژی امت اسلامی است و بجای اینکه این همبستگی در امت واحده صرف دفاع از فلسطین مظلوم شود، آنها همان چیزی را دنبال می کنند که صهیونیست ها در این شرایط آن را می طلبند تا مقاومت را تضعیف و روحیه اسلامی را شکست دهند.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه این اجلاس با حضور سخنران کشورهای اسلامی که نمایندگان امت واحده هستند پیامش همبستگی هرچه بیشتر جهت تحقق عدالت و پیشرفت است، گفت: همه مسلمانان از حنفی و حنبلی تا شافعی و جعفری خدای واحد را پرستش می کنند و به سوی یک قبله نماز می گذارند، کتاب آسمانی واحدی دارند و پیامبر واحدی را راهنمای خود می دانند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امام خمینی قدس سره شریف رهبر فقید انقلاب اسلامی بر پایه چنین اشتراکاتی اصل وحدت اسلامی را مهمترین رکن آینده ساز جامعه مسلمانان می دانست.

وی خطاب به روسا و نمایندگان مجلس کشورهای اسلامی افزود: بارها این مطلب را از زبان قدرت های بزرگ شنیده ایم که با تروریسم باید مبارزه جدی نمود، اما سوال این است که چرا در طول بیش از یک دهه شعار مبارزه با این پدیده شاهد گسترش روزافزون آن هستیم که اکثر کشورهای اسلامی امروز از این رهگذر دچار مشکلاتی شده اند.

لاریجانی ادامه داد: علت این است که قدرت های بزرگ با پدیده تروریسم برخورد تاکتیکی می کنند؛ و تصور می کنند برای پیشبرد اهدافشان باید از تروریسم استفاده ابزاری کنند و نتیجه این خطای استراتژیک باقی گذاشتن مشکلات برای مردم منطقه است.

رئیس قوه مقننه گفت: آنچه از تجربه سال های گذشته در این زمینه می توان دست دریافت، این است که تروریسم و استکبار دو تیغه یک قیچی هستند که امت اسلامی را دچار تهدید کرده است و امروز واقعیت این صحنه دردآور را مردم مظلوم افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه و فلسطین بیش از سایر مناطق درک می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دفاع مردم ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از بیداری امت اسلامی به جهت نجات امت ها و ستمی است که به آنها روا می شود؛ و نیز از ستم مضاعفی است که امروز در قالب تبلیغات فریبنده قدرت های بزرگ، جهان را پر کرده است که نمونه بارز آن در صلح‌طلبی دربارز دروغین امریکا در مساله فلسطین است که در پس طرح های متنوع انگیزه ای جز لگدمال کردن حقوق ملت فلسطین ندارند و به همین دلیل و همین جهت راه فلسطین فقط در مقاومت است.

وی گفت: نمونه دیگر این فریبکاری در موضوع هسته ای ایران نمایان گردیده است، با اینکه می دانند ایران راه فناوری صلح آمیز هسته ای را دنبال کرده است به همین دلیل نظارت آژانس را پذیرفته است، ولی ماجراجویانه با پرونده هسته ای برخورد کردند.

لاریجانی افزود: استقامت ملت ایران این آگاهی را الزاما به آنها تحمیل نمود که همیشه نمی توان حقیقت را غبارآلود نمود، ما امیدواریم مجددا دچار اشتباه محاسباتی نشوند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: ایران هوشیارانه مسیر مذاکرات را پیگیری می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: خوشحالیم که اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی پس از طی دوره 15 ساله از توانمندی لازم برای همگرایی در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار گردیده است و امیدواریم در اجلاس تهران در ساحت عزت امت اسلامی و حل چالش ها توسط خود کشورهای اسلامی موفق باشد. حضور سروران گرامی در این اجلاس منجر به ایجاد وحدت و همگرایی بیشتر و توسعه روابط اقتصادی بین کشورهای اسلامی می شود.

لاریجانی یادآور شد: بار دیگر از حضور صمیمی شما سروران گرامی سپاسگزاری می کنم و از توجه شما متشکرم.