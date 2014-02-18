مباحث نظامی هیچ جایگاهی در مذاکرات ایران و 1+5 ندارد/ واکنش به ناآرامی های بوسنی

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره مذاکرات ایران و 1+5 که در وین برگزار می شود، گفت: مذاکرات ایران و 1+5 در دور جدید که گام نهایی است از امروز در وین آغاز می شود، مقدمه این مذاکرات شام کاری آقای ظریف و خانم اشتون بود که دیشب برگزار شد.

وی افزود: مذاکرات پیش رو سلسله گفتگوهایی دارد و گام های متعددی در پیش رو داریم، گام اول تنظیم ساز و کارهایی برای توافقات مورد نظر دو طرف است.

افخم با اشاره به اینکه مسیر طولانی و پیچیده است، گفت: این مسیر باید طی و با هوشیاری لازم پیگیری شود. اینکه در این دور یا دور بعدی منتظر نتیجه توافق باشیم درست نیست، امروز در خصوص چارچوب های مذاکراتی، مذاکرات را آغاز می کنند و امیدواریم مذاکرات به نتایج بیانجامد.

خبرنگار مهر از سخنگوی وزارت امور خارجه سئوال کرد که وزیر امور خارجه کشورمان گفته است برنامه هسته ای ایران شامل برنامه های نظامی نیست و این در حالی است که مقامات آمریکایی دائما تاکید می کنند که در مذاکرات هسته ای بحث موشک های بالستیک و تعطیلی آب سنگین اراک مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. اگر این موضوع در دستور کار 1+5 قرار گیرد ایران چه عکس العملی خواهد داشت. مرضیه افخم پاسخ داد: در خصوص برنامه مذاکراتی از قبل اعلام کردیم که در این دور صرفا موضوعات هسته ای مورد گفتگو است و مباحث نظامی هیچ ارتباط و جایگاهی ندارد. اینکه گروهی با تبلیغات در جهت القا هستند از نظر ما مردود است، با همین رویکرد در وین گفتگوها دنبال می شود، چارچوب مذاکرات را هسته ای می دانیم و بر این برنامه مذاکراتی با حساسیت پافشاری خواهیم کرد.

افخم در پاسخ به سئوال دیگر مهر درباره ناآرامی ها در بوسنی و هرزگوین بیان کرد: ناآرامی های بوسنی باعث نگرانی است، ما نگرانی ها را اعلام کرده و درخواست داریم به خواست مشروع مردم بوسنی احترام گذاشته و خواسته های آنها پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه خشونت نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه به بغرنج شدن مسئله می انجامد، تصریح کرد: ممکن است این مسئله به ناامنی کشیده شود، ما ضمن احترام به همه اقوام در بوسنی حمایت خود را از تمام اقوام اعلام می کنیم و امیدواریم رهبران با درایت بوسنی پاسخگوی مردم باشند. مردم بوسنی دوران سختی را پشت سر گذاشته اند و تکرار مسیر خشونت نه به صلاح بوسنی و نه منطقه است و امیدواریم از طریق گفتگو مسئله حل شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره سفیر وزیر امور خارجه به هند، گفت: آقای ظریف هفته آینده به دعوت وزیر امور خارجه هند سفری به این کشور دارند. همکاری ها بین دو کشور برقرار است، روابط خوب، سنتی و مسالمت آمیز بین دو کشور وجود دارد و در حوزه های انرژی، ترانزیت و حوزه های بسیار وسیعی گفتگو می شود.

وی افزود: وزیر امور خارجه یک سخنرانی در مراکز تحقیقاتی هند انجام خواهد داد و این سفر حوزه جدیدی برای همکاری های ایران و هند ایجاد خواهد کرد.

افخم همچنین درباره سفر وزیر امور خارجه بلژیک به تهران بیان کرد: معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه، تجارت و امور اروپایی بلژیک نیمه اول اسفندماه به تهران سفر می کند.

وی افزود: انجام سفرها، رایزنی و تبادل هیات ها به دلیل تحولات رو به افزایش است، بلژیک جایگاه خاصی دارد و همکاری های دو کشور در این سفر مورد تبادل نظر قرار می گیرد. ما ایران را برای اروپا یک کشور قدرتمند و شریک خوب مورد شناسایی قرار دادیم و برای ما هم اروپا در جایگاه خوبی در سیاست خارجی قرار دارد. امیدواریم دور جدید گفتگوها بر اساس روابط متقابل و برابر شکل گیرد.

مشروح سخنان افخم متعاقبا منتشر می شود..