بندرعباس به برند برگزاری کنسرت در کشور تبدیل شد/ فضای فعالیت هنری در هرمزگان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند سال گذشته تعداد برگزاری کنسرت ها ذدر شهر بندرعباس افزایش چشمگیر و قابل توجهی داشته بگونه ای که استقبال مردم هم از این برنامه ها تهیه کنندگان و مدیربرنامه بسیاری از خوانندگان ملی را مجاب کرده تا در تورهای کنسرتی که طراحی می کنند سری هم به بندرعباس بزنند. در این وادی اندک هنرمندانی از استان بودند که پای در این راه نهادند و با برگزاری کنسرت های محلی خوانندگان هرمزگانی را معرفی کرده اند.

علیرغم برگزاری کنسرت های بیشمار در فصول مختلف سال در هرمزگان اما همچنان جای هنرمندان هرمزگانی بر روی سن خالی است و می طلبد تا توجه بیشتری به موسیقی بومی شود.

از این رو با کیومرث مرادی یکی از محدود جوانان هرمزگانی که در عرصه تهیه کنندگی و برگزاری برنامه های فرهنگی هنری و کنسرت در هرمزگان فعالیت می کند به گفتگو نشستیم.

*چطور شد که پا به عرضه فرهنگ و هنر گذاشتید و در زمینه برگزاری برنامه های فرهنگی هنری فعالیت کردید؟

مرادی: در واقع خیلی اتفاقی بود، مصداق خواست خدا بود، اول خدا باید بخواهد و یک سری مسائل دست به دست هم بدهد تا آن اتفاق بیافتد. با پسر عمویم که قبلا با او کار موسیقی میکردیم: ناصر هم (زنده یاد ناصر عبدالهی) دنبال تولید کاستش بود و به تهران رفت و آمد میکرد. گفتم چرا ما این کار را نکنیم. ما هر چند قطعه کار آماده کردیم و سوار اتوبوس شدیم ورفتیم تهران .چون جایی را بلد نبودیم و روال کار را هم نمیداستیم. کلی دوندگی کردیم، این طرف و آن طرف رفتیم و با شرکتهای تهیه کننده گفتگو کردیم. آن زمان یک میلیون و 500 هزار تومان برآورد هزینه کردند. ما که پول اتوبوس هم نداشتیم برگشتیم، رفتیم مرکز موسیقی و بعد از کلی پیگیری آلبوم ما رفت توی آرشیو مجوزها.

با خودم فکر می کردم چکار کنم که حداقل زحماتم ثمری داشته باشد و بچه های مثل من دیگر با این مشکلات مواجه نشوند. این شد که پیگیری کردم و در سال87 مجوز شرکت هنرمندان خاک جنوب را از وزارت فرهنگ و ارشاد گرفتم. از همان موقع شروع به فعالیت کردیم، حالا هم آمادگی داریم کارهای بچه های هنرمند هرمزگانی را از صفر تا 100 با کمترین هزینه و بعضا هم بدون هزینه انجام بدهیم. مرکز موسیقی هم به ما گفت در این فعالیت ها هم می توانید کنسرت موسیقی را هم برگزار کنیم. از سال 88 هم شروع به برگزاری کنسرت های موسیقی کردیم.

مهر: فضای فعالیت در استان را چگونه میبینید؟ آیا زمینه پذیرش چنین فعالیت های در استان قراهم بود؟

مرادی: این اتفاق، اتفاق تازه ای در استان بود، با توجه به نوع فرهنگ سازی، عجیب بود که ما در ماه مثلا هفت کنسرت بگذاریم و هر روز 2 سانس برنامه داشته باشیم، مجوز گرفتن خودش پروسه ای داشت که باید طی میشد. در ابتدای کار برخی از مدیران با برگزاری کنسرت ها مخالف بودند و برایشان برگزاری این همه کنسرت عادی نبود. اما توانستیم این موضوع را در استان هرمزگان جا بیاندازیم. الان محیط و بستر متفاوت تر از گذشته است. دید خیلی از دوستان بالاخص مدیران مناسب تر است.

مهر: مهمترین و شاخص ترین فعالیتی که هنرمندان خاک جنوب انجام داده که میتواند در استان تاثیر گذاشته باشد چیست؟

مرادی: الان بندر، به یک برند در برگزاری کنسرت در کشور تبدیل شده و برای هنرمندان مثل این می ماند که در برج میلاد کنسرت بگذارد. الان دید شرکت های بزرگ و تهیه کننده ها این است که اگر خواننده ای در بندر کنسرت نگذارد یقینا مشکلی دارد. بندرعباس بعداز برج میلاد سکوی پرتاب هنرمندان شده است، همه سعی و تلاشمان را میکنیم که برنامه های کنسرت در بندرعباس به نحو احسن انجام بشود.

وقتی فرمانداری شما را دعوت می کند و از شما تقدیر می کند، فلان فرمانده انتظامی و ارشد استان از کار شما تقدیر می کند و کار فرهنگی هنری مجموعه اش را به شما می سپارد و تقاضا می کند مجری مناسبت هایشان باشید، نشان می دهد این موضوعات فرهنگ سازی شده است. اگر حمایت هنرمندان نبود، اگر تهیه کننده ها پشت سر من نبودند و مهم تر از همه اگر این مردم هنر دوست نبودند و این کنسرت ها را حمایت نمی کردند، امروزه کنسرتی وجود نداشت، همه چیز دست به دست هم داده تا این اتفاق در استان بیفتد و استارتش هم بدست ما باشد

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شما گفتید بندرعباس برای خواننده هت برند شده و خیلی از این هنرمندان دوست دارند بعد از برج میلاد، برچسب بندر عباس هم به آنها بخورد، چگونه این اتفاق افتاد؟

امروز دیگر خوانندگان خواستار برگزاری کنسرت در بندرعباس هستند، خوانندگان می دانند بعد از برج میلاد باید در بندرعباس کنسرت داشته باشند تا اعتبار آنها افزایش یابد.

سایر استانهای دیگر هم قصد ورود به این وادی را داشتند ولی وقتی سختی هایش را دیدند کنار کشیدند. بسیاری از کنسرت های استانهای جنوبی کشور توسط موسسه هنری ما برگزار می شود.

مهر: به نظر شما یکی از دلائلی که استقبال مردم از کنسرت ها بیشتر است ضعف زیر ساخت های فرهنگی و تفریحی در استان است و همین موضوع هم باعث شده که مردم به سوی کنسرت روی بیاورند؟ مثلا به علت نبودن شهر بازی یا اینکه تئاتر ما ضعیف عمل کرده یا سینمای ما نتوانسته خواسته های مردم را فراهم کند، مردم وارد سالن های کنسرت میشوند؟

مرادی: بی تاثیر نیست اما 100در صد هم نیست چون این اتفاق در سایر استانها نیز می افتد. در یکی از شهرهای شمال کشور برنامه داشتیم. جایی که همه مردم برای تفریح آنجا می روند و جنگل هست، دریا هست، تفریح هست، سینماهای زیاد، اما برای یک کنسرت در یک سالن سه هزار نفری، شش هزار نفر می آیند. در جایی که همه امکانات تفریحی وجود دارد، چرا اینقدر از کنسرت استقبال میشود؟ جوابش این است که ذائقه مردم عوض شده است.

مهر: پس شما میگوئید آن ذائقه هنری که مردم بالفطره دارند در این قضیه موثر است.

مرادی:بله همین گونه است.

مهر:با توجه به پتانسیل های فراوان استان،چه برنامه هایی برای هنرمندان بومی استان دارید؟

مرادی: این برنامه ها اتفاق می افتد اما هیچ روزنامه ای و خبرگزاری به آن نمی پردازد. این ضعف برمی گردد به دوستان مطبوعاتی ما.

مهر:برای سایر خواننده های استان که نیاز به مطرح شدن دارند چکار کرده اید؟

مرادی: همین الان آلبوم تعدادی از همین دوستان در دست ماست. حدودا 35 آلبوم در دست داریم و این 35 آلبوم درحال گرفتن مجوز هستند.

مهر: تا چه اندازه از ظرفیت جشنواره ها درمناطق آزاد،استفاده میشود؟

مرادی: آنجا کلا دست خود منطقه آزاد هست و خودشان هم تصمیم میگیرند چه برنامه هایی داشته باشند.، یا از وجود چه کسانی استفاده کنند. جدیدا اقداماتی با قشم صورت گرفته، اجراهایی هم داشتیم، صحبت هایی هم شده که جشنواره نوروزیشان را بگیریم که این هم فقط در حد حرف است. اما با جدیت و پشتکار آن را دنبال میکنیم، قشم مال ماست،جزیی از استان ماست، احساس می کینم با رفتن آقای دکتر مشیری به آنجا قرار است اتفاقات خوبی بیفتد.