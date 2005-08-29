باهنر نايب رييس مجلس در جمع خبرنگاران: همراهي مجلس با دولت فقط به نطق هاي حمايتي خلاصه نمي شود// 2 نفر از وزراي باقي مانده كابينه تا پايان هفته معرفي مي شوند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، باهنر كه در حاشيه مراسم بزرگداشت مرحوم زواره اي قائم مقام سابق شوراي نگهبان در جمع خبرنگاران سخن مي گفت ، در پاسخ به يكي از آنان كه علت عدم سخنراني وي در حمايت از دولت را جويا شد ، گفت : براي ابراز موافقت با دولت و جلب نظر نمايندگان نسبت به وزراي پيشنهادي انجام مذاكرات و رايزني با كميسيون ها و فراكسيون ها موثر تر است و من نيز از اين راهكارها استفاده كردم.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه ، در پاسخ به سوالي در مورد رايزني دولت با فراكسيون اصولگرايان مجلس براي تعيين چهار وزير باقي مانده دولت گفت كه هنوز در اين باره صحبت نشده است.

باهنر ادامه داد : رييس جمهوري تا كنون به علت داشتن مشغله فروان نتوانست فردي را براي تصدي وزارتخانه هاي نفت، آموزش و پرورش، رفاه و تامين اجتماعي و تعاون معرفي كند، اما احتمالا تا آخر هفته جاري اين اتفاق رخ خواهد داد و دو نفر از وزراي باقي مانده كابينه احمدي ‌نژاد معرفي مي شوند.

وي در عين حال به خبرنگاران توصيه كرد كه زمان دقيق اين كار را از محمود احمدي نژاد سوال كنند.

خبرنگاري در پايان از باهنر در خصوص علت عدم حضور رييس جمهوري در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام سوال كرد.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد : رييس جمهور به علت مشغله كاري در يك يا دو جلسه مجمع حاضر نشد و اكنون نيز مجمع در تعطيلات تابستاني به سر مي برد و انشاء الله از ابتداي ماه آينده كه اين جلسات از سر گرفته مي شود، آقاي احمدي نزاد هم جزو شركت كنندگان خواهند بود.