دعوت رسمي فدراسيون كشتي از رئيس جمهور براي تماشاي مسابقات كشتي

به گزارش خبرگزاري" مهر" وبراساس اعلام روابط عمومي فدراسيون كشتي دراين نامه خطاب به دكتر احمدي نژاد آمده است:" اميد است با حضورسبزخود درجمع قهرمانان پيشكسوت جامعه كشتي آنان را قرين افتخارنمائيد."

گفتني است: فدراسيون كشتي درنامه اي مشابه ازدكترمحسن رضايي دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام نيزبراي تماشاي اين رقابتها دعوت بعمل آمده است.