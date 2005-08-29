به گزارش خبرگزاري" مهر" وبراساس اعلام روابط عمومي فدراسيون كشتي دراين نامه خطاب به دكتر احمدي نژاد آمده است:" اميد است با حضورسبزخود درجمع قهرمانان پيشكسوت جامعه كشتي آنان را قرين افتخارنمائيد."
گفتني است: فدراسيون كشتي درنامه اي مشابه ازدكترمحسن رضايي دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام نيزبراي تماشاي اين رقابتها دعوت بعمل آمده است.
مسابقات كشتي پيشكسوتان جهان - تهران
دعوت رسمي فدراسيون كشتي از رئيس جمهور براي تماشاي مسابقات كشتي
فدراسيون كشتي طي نامه اي رسما ازدكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان دعوت كرد تا طي روزهاي11 لغايت 13 شهريورماه باحضور درسالن شهداي هفتم تير ازنزديك شاهد رقابتهاي كشتي آزاد قهرماني پيشكسوتان جهان باشد.
به گزارش خبرگزاري" مهر" وبراساس اعلام روابط عمومي فدراسيون كشتي دراين نامه خطاب به دكتر احمدي نژاد آمده است:" اميد است با حضورسبزخود درجمع قهرمانان پيشكسوت جامعه كشتي آنان را قرين افتخارنمائيد."
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