  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۷:۱۷

مسابقات كشتي پيشكسوتان جهان - تهران

دعوت رسمي فدراسيون كشتي از رئيس جمهور براي تماشاي مسابقات كشتي

دعوت رسمي فدراسيون كشتي از رئيس جمهور براي تماشاي مسابقات كشتي

فدراسيون كشتي طي نامه اي رسما ازدكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان دعوت كرد تا طي روزهاي11 لغايت 13 شهريورماه باحضور درسالن شهداي هفتم تير ازنزديك شاهد رقابتهاي كشتي آزاد قهرماني پيشكسوتان جهان باشد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" وبراساس اعلام روابط عمومي فدراسيون كشتي دراين نامه خطاب به دكتر احمدي نژاد آمده است:" اميد است با حضورسبزخود درجمع قهرمانان پيشكسوت جامعه كشتي آنان را قرين افتخارنمائيد."
گفتني است: فدراسيون كشتي درنامه اي مشابه ازدكترمحسن رضايي دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام نيزبراي تماشاي اين رقابتها دعوت بعمل آمده است.

کد مطلب 223882

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها