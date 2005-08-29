به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دبير شوراي نگهبان در حاشيه مراسم بزرگداشت مرحوم زواره اي قائم مقام سابق اين شورا، در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص دليل رد صلاحيت آن مرحوم در انتخابات اخير رياست‌ جمهوري تاكيد كرد: در اين خصو ص نبايد تفسيرهاي اشتباه صورت گيرد.

هنگامي كه خبرنگاري به آيت الله جنتي گفت كه "آقاي زواره اي پيشتر قائم مقام شما بوده اند و حتي در ادوار گذشته، صلاحيت ايشان تاييد شده بود" وي پاسخ داد: اينجا جاي جواب دادن به اين مطالب نيست.

از دبير شوراي نگهبان درباره حضور همزمان اعضاي شوراي نگهبان در اين شورا و دولت سوال شد ، اما آيت الله جنتي پاسخ داد : الان فرصت مصاحبه ندارم.