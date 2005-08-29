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۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۷:۱۲

آيت الله جنتي: اينجا جاي پاسخ به رد صلاحيت ها نيست // در خصوص رد صلاحيت زواره‌اي نبايد تفسير اشتباه صورت گيرد

آيت الله جنتي: اينجا جاي پاسخ به رد صلاحيت ها نيست // در خصوص رد صلاحيت زواره‌اي نبايد تفسير اشتباه صورت گيرد

آيت ‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان به خبرنگاران و كساني كه درباره رد صلاحيت هاي انجام شده در انتخابات رياست جمهوري پرسيدند گفت كه اينجا جاي پاسخگويي درباره رد صلاحيت ها نيست.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دبير شوراي نگهبان در حاشيه مراسم بزرگداشت مرحوم زواره اي قائم مقام سابق اين شورا، در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص دليل رد صلاحيت آن مرحوم در انتخابات اخير رياست‌ جمهوري تاكيد كرد: در اين خصو ص نبايد تفسيرهاي اشتباه صورت گيرد.

هنگامي كه خبرنگاري به آيت الله جنتي گفت كه "آقاي زواره اي پيشتر قائم مقام شما بوده اند و حتي در ادوار گذشته، صلاحيت ايشان تاييد شده بود" وي پاسخ داد: اينجا جاي جواب دادن به اين مطالب نيست.

از دبير شوراي نگهبان درباره حضور همزمان اعضاي شوراي نگهبان در اين شورا و دولت سوال شد ، اما آيت الله جنتي پاسخ داد : الان فرصت مصاحبه ندارم.

کد مطلب 223884

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