آشنایی با سومین روزنامه پرتیراژ کشور/ خط قرمزهای «خراسان» کدام است؟

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته جمعی از خبرنگاران حوزه رسانه مهمان موسسه فرهنگی، هنری خراسان در مشهد بودند و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف روزنامه خراسان، با مراحل آماده‌سازی این روزنامه برای چاپ و توزیع در سراسر کشور آشنا شدند.

«خراسان»؛ سومین روزنامه پرتیراژ کشور

خراسان با 64 سال سابقه فعالیت بعد از اطلاعات، کیهان و آلیک، چهارمین روزنامه قدیمی کشور و با کمتر از 80 هزار نسخه تیراژ بعد از همشهری و جام جم، سومین روزنامه پرتیراژ و بعد از همشهری، دومین روزنامه کشور به لحاظ جذب آگهی است.

به گفته مهدی زارعی سرپرست چاپ رول «خراسان»، در چاپخانه این روزنامه علاوه بر خراسان، نشریات شهرآرا، اتفاقیه و برخی ماهنامه‌های محلی با سه دستگاه عظیم چاپ که در سال‌های 1371، 1387 و 1390 از آلمان خریداری شده‌اند، چاپ می‌شوند که یکی از این ماشین‌های چاپ قادر است 60 هزار صفحه روزنامه را در یک ساعت چاپ کند و دو ماشین دیگر هم که برای چاپ نشریات در قطع 58×43 مورد استفاده‌اند، توانایی چاپ 75 هزار صفحه در ساعت را دارند.

کار چاپخانه روزنامه خراسان از 7 شب تا 3 بامداد به طول می‌انجامد و از این ساعت (3 بامداد) به بعد (تا دقایق ابتدایی صبح) هم نیازمندهای روزنامه چاپ می‌شود. تمامی کاغذهای مورد استفاده برای چاپ روزنامه خراسان و دیگر نشریات مورد اشاره، خارجی است و از کشورهایی مانند چین،اندونزی و کره جنوبی وارد کشور می‌شوند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در کسوت رئیس هیئت امنای «خراسان»

محمدسعید احدیان مدیرعامل موسسه فرهنگی، هنری خراسان با یادآوری سال تاسیس روزنامه خراسان در سال 1328 در توضیحاتی در این خصوص می‌گوید: موسسه فرهنگی، هنری خراسان که صاحب امتیاز روزنامه خراسان است، از سال 1380 تاسیس شد. اعضای هیئت امنای موسسه نیز توسط مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند.

به گفته وی اعضای فعلی هیئت امنای موسسه فرهنگی، هنری خراسان عبارتند از: آقایان سیدعباس صالحی (معاون فرهنگی وزیر ارشاد به عنوان رئیس هیئت امنا)، حجت الاسلام مرویان، محسن بنی‌هاشم (برادر نماینده فعلی مشهد در مجلس)، امیر خوراکیان (رئیس سابق سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران) و محمدسعید احدیان (مدیرعامل موسسه فرهنگی، هنری خراسان) که دوره فعالیتشان پنج ساله است.

اعلام رقم دقیق تیراژ روزانه و سود سالیانه «خراسان»

به گفته احدیان، سود خالص موسسه فرهنگی، هنری خراسان در سال 1390، سالی که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد مبلغ 240 میلیون تومان یارانه به روزنامه خراسان داده است، بالغ بر 7 میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل موسسه فرهنگی، هنری خراسان تعداد نیروی انسانی شاغل در روزنامه خراسان را 542 نفر عنوان می‌کند و می‌گوید: «خراسان» غیر از ساختمان مرکزی، 5 ساختمان دیگر هم دارد اما بنا داریم به زودی ساختمانی در خور شان موسسه تاسیس کنیم. همچنین تعداد نیروهای انسانی که به صورت غیرمستقیم با این موسسه در حال همکاری هستند، 470 نفر هستند. همچنین 1050 نفر هم هستند که هیچگونه قراردادی با موسسه ندارند اما عملاً ارتزاق آنها از طیق فعالیت‌های موسسه تامین می‌شود؛ اینها همان عوامل دست اندرکار در دفاتر آگهی‌ها و یا نمایندگی آن در شهرستان‌ها هستند.

برگشتی روزنامه؛ کمتر از 1 درصد در خراسان و 1.5 درصد در تهران

وی تیراژ دقیق روزنامه خراسان را هم عنوان می‌کند؛ 75 هزار و 496 نسخه. همچنین به گفته احدیان تیراژ برگشتی روزنامه خراسان هم 1205 نسخه یعنی کمتر از 1 درصد است. در تهران هم تیراژ برگشتی 1.5 درصد است. حوالی ساعت 9 صبح تقریباً تمام روزنامه خراسان در شهر مشهد، روی دکه‌ها تمام می‌شود.

احدیان با اشاره به دو برابر شدن قیمت روزنامه خراسان (از 250 تومان به 500 تومان) در سال گذشته به دلیل گران شدن کاغذ در آن سال (1391) از برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ آن تا 83 هزار نسخه خبر می‌دهد و می‌گوید: ما پیش از این در یک مقطعی تیراژ 92 هزار نسخه‌ای را هم تجربه کرده بودیم. البته در سال 1380 هم تیراژ روزنامه خراسان به 46 هزار نسخه کاهش یافته بود.

خط قرمزهای خراسان کدام است؟

مدیرعامل موسسه فرهنگی، هنری خراسان، نفوذ مردمی، پدیده چندخوانندگی، حجم آگهی‌ها، وجود صفحاتی موسوم به «حرف مردم» و مشی سیاست مشخص، مستقل و در عین حال معتدل را برگ برنده‌های این روزنامه می‌داند و می‌گوید: روزنامه خراسان 27000 مشترک دارد که تقریباً رقم کم‌سابقه‌ای است. حجم آگهی‌های روزنامه 72 تا 83 صفحه و این در حالی است که نیازمندیهای روزنامه در سال 84 تنها 4 صفحه بود.

وی مشی سیاسی روزنامه خراسان را هم استقلال، اعتدال، پایبندی باورمندانه به نظام جمهوی اسلامی ایران، مبانی آن و نیز فرامین رهبری عنوان می‌کند و می‌گوید: ما در مواقع خاص هم مواضع مشخص خود را اعلام کرده و می‌کنیم و در این قبیل بزنگاه‌ها، هیچ گاه بی‌طرفی را موضع‌گیری ندانسته‌ایم.

به گفته احدیان، تمامی دفاتر روزنامه خراسان در خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی متعلق به خود روزنامه خراسان است. این روزنامه برای جلوگیری از وقوع خطر شکاف نسلی و به گفته خودش گرفتار نشدن به سرنوشت روزنامه اطلاعات، استراتژی آشتی جوانان با روزنامه خراسان را با راه‌اندازی ضمائم هفتگی جیم و بایت در پیش گرفته است.

دانلود یک میلیون و 286 هزار نسخه از اپلیکشن جدید روزنامه خراسان

مدیرعامل موسسه فرهنگی، هنری خراسان، همچنین به قابلیت‌های اپلیکشن روزنامه خراسان اشاره و حجم دانلود آن را توسط کاربران علاقه‌مند به آن، یک میلیون و 286 هزار برآورد و بازدید خبرهای این اپلیکشن را در روز 4 میلیون و 286 هزار عدد عنوان می‌کند.

وی از رونمایی از سایت «آخرین خبر» روزنامه خراسان در خرداد سال آینده و همچنین اجرای چندین طرح مرتبط دیگر در این خصوص خبر می‌دهد و در توضیحاتی درباره نحوه تبلیغ محصولات در آن هم می‌گوید: روزانه 1400 آگهی در صفحات نیازمندیها و نیم‌تای پائین 20 صفحه این روزنامه هم آگهی است. همچنین 65 درصد هزینه‌های روزنامه از محل آگهی‌ها، 20 درصد از محل فروش روزنامه و مابقی از محل چاپ آن تامین می‌شود.

کوروش شجاعی مدیرمسئول روزنامه خراسان هم می‌گوید: روزنامه خراسان از سال 1371 کشوری شده است یعنی توزیع آن از محدوده خراسان فراتر رفته است. ضریب نفوذ «خراسان» زمانی صرفاً مشهد بود اما الان علاوه بر توزیع سراسری، ما در هر سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، روزنامه‌هایی به همین عنوان‌ها داریم که البته در هفته سه روز منتشر می‌شوند.

انتشار قریب الوقوع روزنامه «سیستان و بلوچستان» با محوریت «خراسان»

وی همچنین از انتشار قریب الوقوع روزنامه «سیستان و بلوچستان» به صاحب امتیازی موسسه فرهنگی، هنری خراسان خبر داد و با تاکید بر اینکه «خراسان» در تمام این مدت کوشیده مسقل باشد، تاکید می‌کند: خیلی سخت است که یک روزنامه وابسته به جناج و گروه و ارگان خاصی نباشد اما خودکفا و مستقل باشد. ما اما این کار را کرده‌ایم و روزنامه هم در مسیر اعتدال و استقلال حرکت می‌کند تا جایی که اکنون به استقلال مالی هم رسیده است.

شجاعی همچنین با اشاره به پائین بودن آستانه تحمل مسئولان به نسبت فاصله گرفتن از پایتخت، بر منتقد بودن و در عین حال رعایت کردن انصاف از جانب روزنامه خراسان تاکید می‌کند و می‌گوید: بخش مهمی از توسعه استان مرهون نگاه انتقادی و رعایت انصاف در روزنامه خراسان و افزایش توان خبرنگاران آن و رعایت اخلاق حرفه‌ای از جانب آنهاست.

ذکر منبع خبر در «خراسان» یک الزام است

مدیرمسئول روزنامه خراسان با بیان اینکه «درج منبع خبر در تمامی اخبار در روزنامه خراسان یک الزام است» این روزنامه را از این جهت یک استثنا می‌داند و با تاکید بر اینکه «قانون اساسی، منافع ملی، ولایت فقیه و وحدت ملی، خط قرمزهای ما هستند» می‌گوید: هیچ خبرنگاری در روزنامه خراسان به خود اجازه نمی‌دهد شایعه‌ای را به عنوان خبر منتشر کند.